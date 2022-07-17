Англия17 июля 2022, 17:50 | Обновлено 17 июля 2022, 17:55
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ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед подпишет защитника Аякса
Лисандро Мартинес продолжит карьеру в АПЛ
17 июля 2022, 17:50 | Обновлено 17 июля 2022, 17:55
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Английский «Манчестер Юнайтед» объявил о переходе Лисандро Мартинеса из нидерландского «Аякса».
Клубы договорились о трансфере игрока. «Красным дьяволам осталось» согласовать с Лисандро условия личного контракта. Также игроку предстоит еще пройти медосмотр и получить британскую визу.
Контракт Мартинеса будет рассчитан на 5 лет, а сумма трансфера составит 57 млн евро.
В минувшем сезоне Лисандро провел 36 матчей за «Аякс» во всех турнирах и забил 1 гол.
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