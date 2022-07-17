Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед подпишет защитника Аякса
Англия
17 июля 2022, 17:50 | Обновлено 17 июля 2022, 17:55
102
0

ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед подпишет защитника Аякса

Лисандро Мартинес продолжит карьеру в АПЛ

17 июля 2022, 17:50 | Обновлено 17 июля 2022, 17:55
102
0
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед подпишет защитника Аякса
Getty Images/Global Images Ukraine. Лисандро Мартинес

Английский «Манчестер Юнайтед» объявил о переходе Лисандро Мартинеса из нидерландского «Аякса».

Клубы договорились о трансфере игрока. «Красным дьяволам осталось» согласовать с Лисандро условия личного контракта. Также игроку предстоит еще пройти медосмотр и получить британскую визу.

Контракт Мартинеса будет рассчитан на 5 лет, а сумма трансфера составит 57 млн евро.

В минувшем сезоне Лисандро провел 36 матчей за «Аякс» во всех турнирах и забил 1 гол.

По теме:
Львов может подписать бывшего защитника Черноморца
Шелихов находится на просмотре в ЛНЗ
В Шахтер не вернется. Ракицкий договорился с клубом из Турции
Манчестер Юнайтед Аякс трансферы трансферы АПЛ Лисандро Мартинес
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Манчестер Юнайтед
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кухаревич забил Лестеру в товарищеском матче
Футбол | 16 июля 2022, 18:13 3
Кухаревич забил Лестеру в товарищеском матче
Кухаревич забил Лестеру в товарищеском матче

Украинец едва не принес своей команде победу

Стала известна заявка Динамо на матчи с Фенербахче
Футбол | 17 июля 2022, 17:25 0
Стала известна заявка Динамо на матчи с Фенербахче
Стала известна заявка Динамо на матчи с Фенербахче

Мирча Луческу заявил 28 футболистов

Яркая победа: Райан Гарсия нокаутировал Фортуну. Будет бой с Ломаченко?
Бокс | 17.07.2022, 08:15
Яркая победа: Райан Гарсия нокаутировал Фортуну. Будет бой с Ломаченко?
Яркая победа: Райан Гарсия нокаутировал Фортуну. Будет бой с Ломаченко?
ВИДЕО. Матузалем-стайл. В Эквадоре форвард забил ударом скорпиона
Футбол | 17.07.2022, 10:15
ВИДЕО. Матузалем-стайл. В Эквадоре форвард забил ударом скорпиона
ВИДЕО. Матузалем-стайл. В Эквадоре форвард забил ударом скорпиона
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Был претендентом на должность тренера Динамо и Шахтера»
Футбол | 17.07.2022, 13:50
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Был претендентом на должность тренера Динамо и Шахтера»
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Был претендентом на должность тренера Динамо и Шахтера»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Траоре вернулся в Шахтер. Его Буркина-Фасо тоже охвачена войной
Траоре вернулся в Шахтер. Его Буркина-Фасо тоже охвачена войной
17.07.2022, 08:39 21
Футбол
ВИДЕО. Нигерийский прикол. Самая «честная» серия пенальти в истории футбола
ВИДЕО. Нигерийский прикол. Самая «честная» серия пенальти в истории футбола
16.07.2022, 04:20 5
Футбол
Антверпен – Динамо – 2:1. Феноменальный штрафной. Видео голов и обзор матча
Антверпен – Динамо – 2:1. Феноменальный штрафной. Видео голов и обзор матча
15.07.2022, 23:59 1
Футбол
ВИДЕО. В Днепре и Кременчуге зафиксированы прилеты ракет, трое погибших
ВИДЕО. В Днепре и Кременчуге зафиксированы прилеты ракет, трое погибших
15.07.2022, 22:49
Война
Экс-тренер Кличко: «Думал, Ломаченко и Усик будут кричать, что патриоты»
Экс-тренер Кличко: «Думал, Ломаченко и Усик будут кричать, что патриоты»
15.07.2022, 19:36 18
Бокс
Ребров впервые прокомментировал переход Ярмоленко в Аль-Айн
Ребров впервые прокомментировал переход Ярмоленко в Аль-Айн
15.07.2022, 21:11 9
Футбол
ВИДЕО. Миколенко купил семь пикапов для украинской армии
ВИДЕО. Миколенко купил семь пикапов для украинской армии
16.07.2022, 15:25 10
Футбол
Экс-тренер Кличко: «Пригласили в лагерь Усика, пожали руку и послали»
Экс-тренер Кличко: «Пригласили в лагерь Усика, пожали руку и послали»
16.07.2022, 16:35 7
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем