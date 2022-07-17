ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед подпишет защитника Аякса

Английский «Манчестер Юнайтед» объявил о переходе Лисандро Мартинеса из нидерландского «Аякса».

Клубы договорились о трансфере игрока. «Красным дьяволам осталось» согласовать с Лисандро условия личного контракта. Также игроку предстоит еще пройти медосмотр и получить британскую визу.

Контракт Мартинеса будет рассчитан на 5 лет, а сумма трансфера составит 57 млн евро.

В минувшем сезоне Лисандро провел 36 матчей за «Аякс» во всех турнирах и забил 1 гол.