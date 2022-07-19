В среду, 20 июля, в венгерском Будапеште на стадионе «Групама Арена» состоится первый поединок второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором местный «Ференцварош» примет словацкий «Слован» из Братиславы. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по Киеву.

Ференцварош

Команда из Будапешта по итогам минувшего сезона четвертый раз подряд стала чемпионом Венгрии, финишировав с 12-очковым отрывом от «Кишварды» в турнирной таблице. Сейчас главным тренером венгерского гранда является российский специалист Станислав Черчесов, однако главного успеха «Ференцварош» добился под руководством украинца Сергея Реброва.

Именно Ребров два года назад смог вывести клуб в исторический для него групповой раунд Лиги чемпионов. По окончании успешного сезона 2020/21 Сергей покинул «зеленых орлов» и возглавил «Аль-Айн» из ОАЭ, но за «Ференцварош» все еще выступает украинский полузащитник Александр Зубков.

Слован Братислава

В составе чемпиона Словакии также выступает нечужой для Украины футболист. Это 36-летний грузинский полузащитник Джаба Канкава, который поиграл в УПЛ за киевский «Арсенал», «Кривбасс» и «Днепр». С днепрянами Канкава играл в финале Лиги Европы-2014/15, где украинский клуб проиграл испанской «Севилье» (2:3).

Что касается «Слована», то «Короли Братиславы» в своей истории 24 раза выигрывали чемпионский титул в национальном первенстве, а 53 года назад добились своего главного триумфа в истории, завоевав Кубок обладателей кубков. Нынче успехи клуба весьма скромные, даже пройти в групповой раунд Лиги чемпионов ему будет крайне сложно.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Ференцварош» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.38 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Ференцварош»: Дибус – Чивич, Ковачевич, Ммаэ, Уинго, Эсити, Лэйду, Закариассен, Траоре, Боли, Нгуен.

«Слован Братислава»: Хован – Медведев, Кашия, Абена, Паушек, Куцка, Канкава, Вайсс, Хольман, Чакветадзе.

20 июля, среда