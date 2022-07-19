Зинченко сегодня может отправиться на медосмотр в Арсенал

25-летний защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко находится на завершающей стадии перехода в «Арсенал». По информации инсайдера Фабрицио Романо, Зинченко может сегодня оставить расположение «горожан» и отправиться в лагерь «канониров» для прохождения медосмотра.

Первая и вторая часть медосмотра запланированы в конце этой недели. Отметим, что и «Манчестер Сити», и «Арсенал» сборы перед новым сезоном проводят в США.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» заплатит за переход украинца 30 миллионов фунтов стерлингов. Зинченко подпишет с «канонирами» контракт на четыре года.