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  4. Зинченко сегодня может отправиться на медосмотр в Арсенал
Англия
19 июля 2022, 14:40 | Обновлено 19 июля 2022, 14:53
605
2

Зинченко сегодня может отправиться на медосмотр в Арсенал

Украинец находится в шаге от трансфера в лондонский клуб

19 июля 2022, 14:40 | Обновлено 19 июля 2022, 14:53
605
2
Зинченко сегодня может отправиться на медосмотр в Арсенал
ФК Манчестер Сити. Александр Зинченко

25-летний защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко находится на завершающей стадии перехода в «Арсенал». По информации инсайдера Фабрицио Романо, Зинченко может сегодня оставить расположение «горожан» и отправиться в лагерь «канониров» для прохождения медосмотра.

Первая и вторая часть медосмотра запланированы в конце этой недели. Отметим, что и «Манчестер Сити», и «Арсенал» сборы перед новым сезоном проводят в США.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» заплатит за переход украинца 30 миллионов фунтов стерлингов. Зинченко подпишет с «канонирами» контракт на четыре года.

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Александр Зинченко Арсенал Лондон Манчестер Сити
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Источник твиттер Фабрицио Романо
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Комментарии 2
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Tasha19
Чого може відправитись? По ідеї має відправитись, якщо всі деталі трансферу узгоджено, то що йому робити на зборах МС, хай їде до нової команди.
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veter
И  отправят в Радомышь, в территориальный центр комплектования... Вместе с Гарпунами. Самое время гражданину Украины стать на воинский учёт. Ну а потом можно и на работу.
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