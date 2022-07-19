Презентация Левандовски в Барселоне перенесена
При этом медосмотр форвард уже прошел
Официальная презентация Роберта Левандовски в качестве игрока «Барселоны» должна была состояться сегодня, 19 июля. Однако, как сообщают испанские СМИ, она была перенесена.
Левандовски уже присоединился к «Барселоне» на предсезонном турне в США. Однако участия в открытой тренировке перед матчем с «Интер Майами» не принимал.
33-летний поляк работал в тренажерном зале. Ранее Левандовски успешно прошел медосмотр. Когда состоится официальная презентация – пока что не известно.
Напомним, «Барселона» объявила о трансфере Левандовски 16 июля.
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