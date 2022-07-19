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  4. Презентация Левандовски в Барселоне перенесена
Испания
19 июля 2022, 13:22 |
560
0

Презентация Левандовски в Барселоне перенесена

При этом медосмотр форвард уже прошел

19 июля 2022, 13:22 |
560
0
Презентация Левандовски в Барселоне перенесена
ФК Бавария. Роберт Левандовски

Официальная презентация Роберта Левандовски в качестве игрока «Барселоны» должна была состояться сегодня, 19 июля. Однако, как сообщают испанские СМИ, она была перенесена.

Левандовски уже присоединился к «Барселоне» на предсезонном турне в США. Однако участия в открытой тренировке перед матчем с «Интер Майами» не принимал.

33-летний поляк работал в тренажерном зале. Ранее Левандовски успешно прошел медосмотр. Когда состоится официальная презентация – пока что не известно.

Напомним, «Барселона» объявила о трансфере Левандовски 16 июля.

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Роберт Левандовски Барселона
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Источник Marca
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