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  4. Сергей СИДОРЧУК: «Перед матчами с Фенербахче есть небольшая нервозность»
Украина. Премьер лига
19 июля 2022, 11:49 |
631
0

Сергей СИДОРЧУК: «Перед матчами с Фенербахче есть небольшая нервозность»

Хавбек рассказал о контракте и матчах Лиги чемпионов

19 июля 2022, 11:49 |
631
0
Сергей СИДОРЧУК: «Перед матчами с Фенербахче есть небольшая нервозность»
ФК Динамо Киев. Сергей Сидорчук

Полузащитник «Динамо» Сергей Сидорчук рассказал о подписании нового контракта с киевским клубом, а также о подготовке к матчам квалификации Лиги чемпионов против «Фенербахче».

– Говорят, что капитан не имеет права покидать корабль. После девяти лет в «Динамо» было бы тяжело представить тебя в другом клубе?

– Я не размышлял такими категориями. Подписал новый контракт, потому что это мой родной клуб и родной дом.

- Одиннадцать трофеев за 9 лет – это только начало?

- Дай Бог, новые достижения будут не за горами.

– В каких кондициях находится команда по итогам тренировочных сборов?

– По поводу спаррингов осталось немного смазанное ощущение. Если вы помните, зимние сборы прошли гораздо лучше в плане результатов, а сейчас было немного труднее. Возможно, причина заключается в сложной логистике и большом количестве переездов. Но когда есть положительный результат в спаррингах, работать легче. Поэтому сейчас есть небольшая нервозность, но она присуща подготовке к матчам Лиги чемпионов. А что касается физических кондиций, я считаю, что мы хорошо готовы.

– Постоянные переезды сильно сказываются на команде?

– Да, это влияет. Сейчас мы как кочующий лагерь. Переезды накладывают свой отпечаток. Однако в ситуации, которая сложилась в нашей стране, у нас нет морального права на это жаловаться.

– Теплая встреча в Польше подняла боевой дух?

– Всегда приятно, когда тебя так встречают. Все знают, какие в последнее время отношения между Украиной и Польшей, как поляки нам помогают. Киевское «Динамо» – это большой бренд, представляющий Украину. Такая встреча была для нас очень приятной и, если честно, даже неожиданной. Поэтому даже немного растерялись вначале, но когда вынесли каравай, оказалось, что у нас схожие традиции.

Должен отметить, что нас очень тепло встречали в Польше и во время первого благотворительного матча с «Легией» в Варшаве, и когда сборная Украины играла в Лодзи.

- В контексте дружеских отношений Польши и Украины Томаш Кендзера своим возвращением также продемонстрировал братство народов?

- Да, «Динамо» – его клуб, и своим возвращением Томаш это еще раз подтвердил.

- Для кого будет играть «Динамо» в противостоянии с «Фенербахче»?

- Конечно, мы будем играть для всей Украины, украинских болельщиков и тех ребят, которые сейчас защищают наше государство. На каждый матч без исключения мы выходим с мыслями о них.

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Динамо Киев Сергей Сидорчук Динамо - Фенербахче
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Источник ФК Динамо Киев
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