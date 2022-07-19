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19 июля 2022, 10:43 |
510
0

Бывший защитник Динамо договорился с клубом из Саудовской Аравии

Домагой Вида, видимо, продолжит карьеру в Азии

19 июля 2022, 10:43 |
510
0
Бывший защитник Динамо договорился с клубом из Саудовской Аравии
milliyet.com.tr. Домагой Вида

33-летний центральный защитник Домагой Вида, известный в Украине по выступлениям в составе «Динамо», в ближайшее время станет игроком «Аль-Иттифака».

Сообщается, что хорват полностью договорился с саудовским клубом по условиям личного контракта.

В настоящий момент Вида пребывает в статусе свободного агента, который получил в конце сезона после истечения срока контракта с «Бешикташем».

Ранее различные СМИ сватали Виду в «Монцу», «Марсель» и «Наполи».

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Источник Milliyet
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