Бывший защитник Динамо договорился с клубом из Саудовской Аравии

33-летний центральный защитник Домагой Вида, известный в Украине по выступлениям в составе «Динамо», в ближайшее время станет игроком «Аль-Иттифака».

Сообщается, что хорват полностью договорился с саудовским клубом по условиям личного контракта.

В настоящий момент Вида пребывает в статусе свободного агента, который получил в конце сезона после истечения срока контракта с «Бешикташем».

Ранее различные СМИ сватали Виду в «Монцу», «Марсель» и «Наполи».