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  4. Игорь СУРКИС: «Делаю ошибки, но разговариваю на украинском языке»
Украина. Премьер лига
19 июля 2022, 08:11 |
734
0

Игорь СУРКИС: «Делаю ошибки, но разговариваю на украинском языке»

Президент «Динамо» - о языковом вопросе

19 июля 2022, 08:11 |
734
0
Игорь СУРКИС: «Делаю ошибки, но разговариваю на украинском языке»
ФК Динамо Киев

Президент «Динамо» Игорь Суркис рассказал о том, что сейчас старается перейти на украинский язык, чтобы не общаться на языке оккупанта.

«Я общаюсь на украинском. Делаю ошибки, но вы знаете, что раньше я общался на русском языке, но сейчас не могу, потому что это - язык нашего врага», - сказал Суркис.

Ранее президент клуба рассказал о ситуации Андрея Ярмоленко.

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Источник Чистий підкаст
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