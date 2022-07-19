Украина. Премьер лига19 июля 2022, 08:11 |
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Игорь СУРКИС: «Делаю ошибки, но разговариваю на украинском языке»
Президент «Динамо» - о языковом вопросе
19 июля 2022, 08:11 |
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Президент «Динамо» Игорь Суркис рассказал о том, что сейчас старается перейти на украинский язык, чтобы не общаться на языке оккупанта.
«Я общаюсь на украинском. Делаю ошибки, но вы знаете, что раньше я общался на русском языке, но сейчас не могу, потому что это - язык нашего врага», - сказал Суркис.
Ранее президент клуба рассказал о ситуации Андрея Ярмоленко.
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