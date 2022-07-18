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  4. Игорь СУРКИС: «Ярмоленко выбрал другой путь, и я его уважаю»
Украина. Премьер лига
18 июля 2022, 15:35 |
1821
0

Игорь СУРКИС: «Ярмоленко выбрал другой путь, и я его уважаю»

Переговоры были, но не продвинулись

18 июля 2022, 15:35 |
1821
0
Игорь СУРКИС: «Ярмоленко выбрал другой путь, и я его уважаю»
ФК Аль-Айн

Президент Динамо Игорь Суркис подтвердил, что предложил Андрею Ярмоленко возможность вернуться в киевскую команду, но вингер выбрал «Аль-Айн».

«Мы с Андреем разговаривали. Я ему предложил, чтобы он рассмотрел этот вариант, но мы никуда не продвинулись. Он выбрал другой путь, и я это уважаю. У него маленькие дети, жена. Родители, которые находятся в Украине. Думаю, настанет время, когда Ярмоленко вернется в «Динамо».

«Может, не в качестве игрока, а качестве тренера или спортивного директора. Я его очень уважаю за патриотизм. Он заслуживает, чтобы доиграть и заработать деньги для семьи», - сказал Суркис.

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Андрей Ярмоленко Игорь Суркис Динамо Киев
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Источник Чистий підкаст
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