Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дибала прилетел в Португалию для медосмотра в Роме
Италия
19 июля 2022, 03:03 | Обновлено 19 июля 2022, 03:18
34
1

Дибала прилетел в Португалию для медосмотра в Роме

Аргентинский форвард переходит в римский клуб

19 июля 2022, 03:03 | Обновлено 19 июля 2022, 03:18
34
1
Дибала прилетел в Португалию для медосмотра в Роме
Getty Images/Global Images Ukraine. Пауло Дибала

Форвард Пауло Дибала приземлился в Португалии накануне своего перехода в «Рому» на правах свободного агента.

28-летний аргентинский нападающий должен подписать с «Ромой» контракт сроком до 2027 года.

В прошлом сезоне на счету Дибалы 15 голов и 6 ассистов в 36 матчах за «Ювентус» во всех турнирах.

По теме:
Заря подписала Чурко
Де Лигт прилетел в Мюнхен для оформления трансфера в Баварию
ЯРМОЛЕНКО: «Хочу, чтобы мы изгнали сраную русню и жили как до 2014 года»
Ювентус Рома Рим трансферы Жозе Моуриньо свободный агент Пауло Дибала трансферы Серии A
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник твиттер Фабрицио Романо
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Первая ракетка россии совершила каминг-аут
Теннис | 18 июля 2022, 19:50 7
Первая ракетка россии совершила каминг-аут
Первая ракетка россии совершила каминг-аут

Дарья Касаткина призналась в своей нетрадиционной сексуальной ориентацией

Строгая дисциплина. Йовичевич ввел суровую систему штрафов в Шахтере
Футбол | 18 июля 2022, 17:56 6
Строгая дисциплина. Йовичевич ввел суровую систему штрафов в Шахтере
Строгая дисциплина. Йовичевич ввел суровую систему штрафов в Шахтере

У Роберто Де Дзерби такого не было

КОНОПЛЯНКА: «Я плакал! Коломойский меня не отпустил в Ливерпуль за €25 млн»
Футбол | 19.07.2022, 00:47
КОНОПЛЯНКА: «Я плакал! Коломойский меня не отпустил в Ливерпуль за €25 млн»
КОНОПЛЯНКА: «Я плакал! Коломойский меня не отпустил в Ливерпуль за €25 млн»
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
Футбол | 18.07.2022, 07:00
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
Деньги не на ветер. Почему Ньюкасл не покупает звездных футболистов
Футбол | 18.07.2022, 05:05
Деньги не на ветер. Почему Ньюкасл не покупает звездных футболистов
Деньги не на ветер. Почему Ньюкасл не покупает звездных футболистов
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Віталій Ткачук
Моур таки не дурний. Безкоштовно  взяв нормального гравця. 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В Шахтер не вернется. Ракицкий договорился с клубом из Турции
В Шахтер не вернется. Ракицкий договорился с клубом из Турции
17.07.2022, 12:50 26
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отправило в Зарю трех игроков
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отправило в Зарю трех игроков
18.07.2022, 12:13 4
Футбол
Рейтинг WTA. Калинина потеряла статус первой ракетки Украины
Рейтинг WTA. Калинина потеряла статус первой ракетки Украины
18.07.2022, 10:11 2
Теннис
Стала известна заявка Динамо на матчи с Фенербахче
Стала известна заявка Динамо на матчи с Фенербахче
17.07.2022, 17:25 11
Футбол
УПЛ запланировала тендер на показ матчей. Есть три претендента
УПЛ запланировала тендер на показ матчей. Есть три претендента
18.07.2022, 14:50
Футбол
Долетался. Российский биатлонист разбился на вертолете
Долетался. Российский биатлонист разбился на вертолете
17.07.2022, 18:30 3
Биатлон
Сенсация! Украина вырвала победу у Литвы на Евробаскете U-20
Сенсация! Украина вырвала победу у Литвы на Евробаскете U-20
17.07.2022, 22:35 2
Баскетбол
Зинченко ближе к Арсеналу, Ракицкий вернется в Шахтер, помощь Миколенко
Зинченко ближе к Арсеналу, Ракицкий вернется в Шахтер, помощь Миколенко
17.07.2022, 06:04
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем