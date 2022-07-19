Дибала прилетел в Португалию для медосмотра в Роме

Форвард Пауло Дибала приземлился в Португалии накануне своего перехода в «Рому» на правах свободного агента.

28-летний аргентинский нападающий должен подписать с «Ромой» контракт сроком до 2027 года.

В прошлом сезоне на счету Дибалы 15 голов и 6 ассистов в 36 матчах за «Ювентус» во всех турнирах.