Италия19 июля 2022, 03:03 | Обновлено 19 июля 2022, 03:18
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Дибала прилетел в Португалию для медосмотра в Роме
Аргентинский форвард переходит в римский клуб
19 июля 2022, 03:03 | Обновлено 19 июля 2022, 03:18
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Форвард Пауло Дибала приземлился в Португалии накануне своего перехода в «Рому» на правах свободного агента.
28-летний аргентинский нападающий должен подписать с «Ромой» контракт сроком до 2027 года.
В прошлом сезоне на счету Дибалы 15 голов и 6 ассистов в 36 матчах за «Ювентус» во всех турнирах.
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