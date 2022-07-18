Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЛЧ в Варшаве. Шахтер сыграет в Лиге чемпионов уже на 7-м домашнем стадионе
Лига чемпионов
18 июля 2022, 23:12 | Обновлено 18 июля 2022, 23:24
374
0

ЛЧ в Варшаве. Шахтер сыграет в Лиге чемпионов уже на 7-м домашнем стадионе

За время войны арена в Варшаве станет пятой по счету для горняков

18 июля 2022, 23:12 | Обновлено 18 июля 2022, 23:24
374
0
ЛЧ в Варшаве. Шахтер сыграет в Лиге чемпионов уже на 7-м домашнем стадионе
ФК Легия Варшава

Донецкий Шахтер сыграет уже на седьмом домашнем стадионе в Лиге чемпионов, арене Войска Польского в Варшаве. А за время войны России против Украины это уже будет пятая арена, которая примет горняков.

В сезоне 2000/2001 Шахтер дебютировал в Лиге чемпионов. Тогда домашние матчи команда проводила на центральном стадионе Шахтер в Донецке. Его прежде в 2000 году реконструировали. 26 июля 2000 года состоялся первый матч во втором раунде квалификации Лиги чемпионов, где оранжево-черные без проблем разобрались с эстонской Левадией. И именно на этом стадионе горняки сыграли первый матч в групповом этапе Лиги чемпионов – 12 сентября 2000 против итальянского Лацио, которому уступили 0:3. Известен этот стадион тем, что там 15 октября 1995 года во время матча Шахтера против Таврии произошел мощный взрыв, при котором был убит владелец горняков Ахат Брагин. После этого Шахтер перешел к Ринату Ахметову.

С сезона 2004/2005 Шахтер переехал на РСК Олимпийский. Традиционно перед переездом на стадионе прошла значительная реконструкция, позволившая этой арене принимать международные матчи. Правда, из-за реконструкции количество мест на трибунах сократилось с 42 тысяч до 25,5 тысяч. 4 августа 2004 там сыграли матч квалификации Лиги чемпионов против ереванского Пюника.

29 августа 2009 года в Донецке была торжественно открыта Донбасс Арена, которая и стала домом горняков. Стадион класса элит. Именно здесь команда проводила свои матчи, в том числе в Лиге чемпионов. Дебютный матч – 1 октября 2009 г. на этом стадионе Шахтер разгромил сербский Партизан 4:1. Свой последний матч на Донбасс арене Шахтер провел 2 мая 2014 года, обыграв Ильичевец со счетом 3:1. Что касается еврокубков, то последний раз там международный матч состоялся 27 февраля 2014 года, когда Шахтер неожиданно уступил чешской Виктории и вылетел из плей-офф Лиги Европы. К тому времени Россия уже начала аннексию Крыма и необъявленную войну против Украины.

Из-за войны, которую начала россия, Шахтер был вынужден покинуть родной город. В Донецке больше не было возможности проводить футбольные матчи. Хотя команда и дальше выступала в Лиге чемпионов. Первым вынужденным домом для команды стала Арена Львов. 30 сентября 2014 там Шахтер сыграл против Порту. И выступал до конца 2016 года. Последний домашний матч в еврокубках на Арене Львов оранжево-черные сыграли 24 ноября 2016, когда разгромили турецкий Коньяспор.

23 февраля 2017 года Шахтер сыграл первый домашний матч на ОСК Металлист в Харькове. Правда, дебют оказался не слишком удачным. Команда уступила Сельте в 1/16 финала Лиги Европы. Но уже с нового сезона горняки начали там постоянно играть.

Сезон 2019/2020 растянулся надолго из-за пандемии коронавируса. Если начинали еврокубки горняки еще на Металлисте, и даже 20 февраля 2020 года здесь обыграли португальскую Бенфику в 1/16 финала Лиги Европы, то следующий домашний матч в этом сезоне провели уже в Киеве на НСК Олимпийский. 5 августа здесь был обыгран немецкий Вольфсбург. А с сезона 2020/2021 уже НСК Олимпийский стал постоянным домашним для дончан. Это решение объяснили тем, что команда и так проживает в Киеве, а постоянные перелеты для матчей в Харькове не слишком хорошо влияют на команду. Этот стадион пришлось делить с Динамо, в том числе и в матчах Лиги чемпионов. И продолжалось так до конца 2021 года.

24 февраля 2022 года рф начала полномасштабную войну против Украины. Следовательно, проводить футбольные матчи в Украине нет возможности. Поэтому Шахтер был вынужден в очередной раз искать новый дом. Пока таковым стал Стадион Войска Польского в Варшаве. Там команда будет проводить домашние матчи в Лиге чемпионов в сезоне 2022/2023. Горняки уже играли на этом стадионе, который является домашним для Легии. Тогда команды встречались в третьем квалификационном раунде ЛЧ. В первом матче в Донецке Шахтер победил 1:0, а в Варшаве одержал победу со счетом 3:2.

По теме:
Юрий БЕРЕЗА: «Йовичевич – это предатель. Видимо, фактором стал Срна»
Динамо – Фенербахче. Текстовая трансляция матча
Сергей ПАЛКИН: «Соломон подписал контракт и является игроком Фулхэма»
Шахтер Донецк Варшава Лига чемпионов Легия Варшава
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Telegram
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определен соперник Динамо на случай проигрыша. Жеребьевка Q3 Лиги Европы
Футбол | 18 июля 2022, 14:15 1
Определен соперник Динамо на случай проигрыша. Жеребьевка Q3 Лиги Европы
Определен соперник Динамо на случай проигрыша. Жеребьевка Q3 Лиги Европы

18 июля в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 3-го раунда отбора к ЛЕ

Динамо узнало потенциального соперника. Жеребьевка Q3 Лиги чемпионов
Футбол | 18 июля 2022, 13:17 10
Динамо узнало потенциального соперника. Жеребьевка Q3 Лиги чемпионов
Динамо узнало потенциального соперника. Жеребьевка Q3 Лиги чемпионов

18 июля в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 3-го раунда отбора к ЛЧ

ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал хавбека, считавшегося пропавшим без вести
Футбол | 18.07.2022, 21:05
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал хавбека, считавшегося пропавшим без вести
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал хавбека, считавшегося пропавшим без вести
Источник: Шахтер готовится подписать Ракицкого, ведет переговоры по Зубкову
Футбол | 18.07.2022, 16:12
Источник: Шахтер готовится подписать Ракицкого, ведет переговоры по Зубкову
Источник: Шахтер готовится подписать Ракицкого, ведет переговоры по Зубкову
Один из лидеров Александрии следующий сезон проведет в Индии
Футбол | 18.07.2022, 17:24
Один из лидеров Александрии следующий сезон проведет в Индии
Один из лидеров Александрии следующий сезон проведет в Индии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отправило в Зарю трех игроков
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отправило в Зарю трех игроков
18.07.2022, 12:13 3
Футбол
ЧМ по легкой атлетике. Михаил Кохан показал личный рекорд сезона
ЧМ по легкой атлетике. Михаил Кохан показал личный рекорд сезона
17.07.2022, 09:04
Другие виды
Зинченко ближе к Арсеналу, Ракицкий вернется в Шахтер, помощь Миколенко
Зинченко ближе к Арсеналу, Ракицкий вернется в Шахтер, помощь Миколенко
17.07.2022, 06:04
Другие виды
УПЛ запланировала тендер на показ матчей. Есть три претендента
УПЛ запланировала тендер на показ матчей. Есть три претендента
18.07.2022, 14:50
Футбол
ВИДЕО. Матузалем-стайл. В Эквадоре форвард забил ударом скорпиона
ВИДЕО. Матузалем-стайл. В Эквадоре форвард забил ударом скорпиона
17.07.2022, 10:15
Футбол
Первая ракетка россии совершила каминг-аут
Первая ракетка россии совершила каминг-аут
18.07.2022, 19:50 6
Теннис
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
18.07.2022, 07:00 2
Футбол
Рейтинг WTA. Калинина потеряла статус первой ракетки Украины
Рейтинг WTA. Калинина потеряла статус первой ракетки Украины
18.07.2022, 10:11 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем