ЛЧ в Варшаве. Шахтер сыграет в Лиге чемпионов уже на 7-м домашнем стадионе

Донецкий Шахтер сыграет уже на седьмом домашнем стадионе в Лиге чемпионов, арене Войска Польского в Варшаве. А за время войны России против Украины это уже будет пятая арена, которая примет горняков.

В сезоне 2000/2001 Шахтер дебютировал в Лиге чемпионов. Тогда домашние матчи команда проводила на центральном стадионе Шахтер в Донецке. Его прежде в 2000 году реконструировали. 26 июля 2000 года состоялся первый матч во втором раунде квалификации Лиги чемпионов, где оранжево-черные без проблем разобрались с эстонской Левадией. И именно на этом стадионе горняки сыграли первый матч в групповом этапе Лиги чемпионов – 12 сентября 2000 против итальянского Лацио, которому уступили 0:3. Известен этот стадион тем, что там 15 октября 1995 года во время матча Шахтера против Таврии произошел мощный взрыв, при котором был убит владелец горняков Ахат Брагин. После этого Шахтер перешел к Ринату Ахметову.

С сезона 2004/2005 Шахтер переехал на РСК Олимпийский. Традиционно перед переездом на стадионе прошла значительная реконструкция, позволившая этой арене принимать международные матчи. Правда, из-за реконструкции количество мест на трибунах сократилось с 42 тысяч до 25,5 тысяч. 4 августа 2004 там сыграли матч квалификации Лиги чемпионов против ереванского Пюника.

29 августа 2009 года в Донецке была торжественно открыта Донбасс Арена, которая и стала домом горняков. Стадион класса элит. Именно здесь команда проводила свои матчи, в том числе в Лиге чемпионов. Дебютный матч – 1 октября 2009 г. на этом стадионе Шахтер разгромил сербский Партизан 4:1. Свой последний матч на Донбасс арене Шахтер провел 2 мая 2014 года, обыграв Ильичевец со счетом 3:1. Что касается еврокубков, то последний раз там международный матч состоялся 27 февраля 2014 года, когда Шахтер неожиданно уступил чешской Виктории и вылетел из плей-офф Лиги Европы. К тому времени Россия уже начала аннексию Крыма и необъявленную войну против Украины.

Из-за войны, которую начала россия, Шахтер был вынужден покинуть родной город. В Донецке больше не было возможности проводить футбольные матчи. Хотя команда и дальше выступала в Лиге чемпионов. Первым вынужденным домом для команды стала Арена Львов. 30 сентября 2014 там Шахтер сыграл против Порту. И выступал до конца 2016 года. Последний домашний матч в еврокубках на Арене Львов оранжево-черные сыграли 24 ноября 2016, когда разгромили турецкий Коньяспор.

23 февраля 2017 года Шахтер сыграл первый домашний матч на ОСК Металлист в Харькове. Правда, дебют оказался не слишком удачным. Команда уступила Сельте в 1/16 финала Лиги Европы. Но уже с нового сезона горняки начали там постоянно играть.

Сезон 2019/2020 растянулся надолго из-за пандемии коронавируса. Если начинали еврокубки горняки еще на Металлисте, и даже 20 февраля 2020 года здесь обыграли португальскую Бенфику в 1/16 финала Лиги Европы, то следующий домашний матч в этом сезоне провели уже в Киеве на НСК Олимпийский. 5 августа здесь был обыгран немецкий Вольфсбург. А с сезона 2020/2021 уже НСК Олимпийский стал постоянным домашним для дончан. Это решение объяснили тем, что команда и так проживает в Киеве, а постоянные перелеты для матчей в Харькове не слишком хорошо влияют на команду. Этот стадион пришлось делить с Динамо, в том числе и в матчах Лиги чемпионов. И продолжалось так до конца 2021 года.

24 февраля 2022 года рф начала полномасштабную войну против Украины. Следовательно, проводить футбольные матчи в Украине нет возможности. Поэтому Шахтер был вынужден в очередной раз искать новый дом. Пока таковым стал Стадион Войска Польского в Варшаве. Там команда будет проводить домашние матчи в Лиге чемпионов в сезоне 2022/2023. Горняки уже играли на этом стадионе, который является домашним для Легии. Тогда команды встречались в третьем квалификационном раунде ЛЧ. В первом матче в Донецке Шахтер победил 1:0, а в Варшаве одержал победу со счетом 3:2.