Во вторник, 19 июля, в Мельбурне на стадионе «Мельбурн Крикет Граунд» состоится товарищеский матч по футболу, в котором сыграют английские «Манчестер Юнайтед» и «Кристал Пэлас». Стартовый свисток прозвучит в 13:10 по киевскому времени.

Манчестер Юнайтед



Фанаты английского «Манчестер Юнайтед» уже который год после завершения тренерской деятельности сэром Алексом Фергюсоном ждут триумфального возвращения своей команды в передовые эшелоны национального и мирового футбола. Однако на Британских островах сейчас разделяют власть главные соперники «Красных дьяволов», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», отчего болельщикам команды становится еще более грустно. После завершения прошлого сезона они старались найти свою команду в числе будущих участников Лиги чемпионов УЕФА – не смогли, затем ждали множества громких приобретений – и тут неудача.

Тем не менее, «Юнайтед» получили в свое распоряжение многообещающего нидерландского наставника Эрика тен Хага, который, памятуя опыт своих предшественников, по всей видимости решил не сжигать понапрасну деньги владельцев клуба, дабы затем ему это не припомнили в случае неудач. Впрочем, совсем без приобретений команда не осталась – защитники Лисандро Мартинез и Тайрелл Маласия должны усилить наиболее проблемную линию команду образца прошлого сезона, а Кристиан Эриксен определенно своим опытом поможет стабилизировать центр поля. В то же самое время, «Юнайтед» попрощались с Полем Погба, Неманьей Матичем, Джесси Лингардом, Хуаном Матой и Эдинсоном Кавани, что болельщики восприняли как очень позитивный сигнал. Равно как и победы в первых контрольных дуэлях в текущем турне: над «Ливерпулем» (4:0) и «Мельбурн Виктори» (4:1).

Кристал Пэлас



Следующим соперником «Юнайтед» по их австралийскому турне станет последняя команда, против которой они последней играли в прошлом сезоне – «Кристал Пэлас». И не просто играли, а проиграли (0:1) в заключительном матче в футбольном году, хотя Ральф Рангник уже тогда знал о своей судьбе в клубе. Чемпионат «стекольщики» в итоге завершили на 12 месте в турнирной таблице, однако сейчас включились в работу намного раньше, чем более именитые соперники. Оппоненты по товарищеским матчам у подопечные Патрика Виейра были немногим менее статусными в большей свой степени, но против «Ливерпуля» они также успели сыграть (0:2).

В целом же, французский специалист с завидным «оптимизмом» подходит к новому сезону, ответив на вопрос о перспективах своей команды: «Место в топ-6? Не смешите!». Впрочем, с одной стороны он в чем-то и прав – столичный коллектив провел прошлый сезон на эмоциональных качелях, совершенно не заботясь о собственном итоговом положении в таблице. Трансферная политика «стекольщиков» при этом не отмечалась громкими приобретениями, кроме очередной пачки денег за Шейка Дукуре из французского «Ланса» (21,3 млн евро), поэтому ждать чего-то особенного от них не приходится.

Ориентировочные составы



«Манчестер Юнайтед»: де Хеа – Шоу, Варан, Магуайр, Далот – Фред, Мактоминей – Санчо, Фернандеш, Рашфорд – Мартиаль.

«Кристал Пэлас»: Гуайта – Митчелл, Уорд, Андерсен, Клайн – Филлипс, Миливоевич, Рак-Сакай – Эдуард, Матета, Айю.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что в предстоящей игре перевес окажется на стороне команды Эрика тен Хага. Нашей ставкой будет позиция – «Манчестер Юнайтед» не проиграет и ТБ 2.5 с коэффициентом 1.90 по линии Parimatch.

19 июля, вторник