Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Англия
18 июля 2022, 22:22 |
99
0

Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Пока что тен Хаг идет достаточно уверенно

18 июля 2022, 22:22 |
99
0
Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 19 июля, в Мельбурне на стадионе «Мельбурн Крикет Граунд» состоится товарищеский матч по футболу, в котором сыграют английские «Манчестер Юнайтед» и «Кристал Пэлас». Стартовый свисток прозвучит в 13:10 по киевскому времени.

Манчестер Юнайтед


Фанаты английского «Манчестер Юнайтед» уже который год после завершения тренерской деятельности сэром Алексом Фергюсоном ждут триумфального возвращения своей команды в передовые эшелоны национального и мирового футбола. Однако на Британских островах сейчас разделяют власть главные соперники «Красных дьяволов», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», отчего болельщикам команды становится еще более грустно. После завершения прошлого сезона они старались найти свою команду в числе будущих участников Лиги чемпионов УЕФА – не смогли, затем ждали множества громких приобретений – и тут неудача.

Тем не менее, «Юнайтед» получили в свое распоряжение многообещающего нидерландского наставника Эрика тен Хага, который, памятуя опыт своих предшественников, по всей видимости решил не сжигать понапрасну деньги владельцев клуба, дабы затем ему это не припомнили в случае неудач. Впрочем, совсем без приобретений команда не осталась – защитники Лисандро Мартинез и Тайрелл Маласия должны усилить наиболее проблемную линию команду образца прошлого сезона, а Кристиан Эриксен определенно своим опытом поможет стабилизировать центр поля. В то же самое время, «Юнайтед» попрощались с Полем Погба, Неманьей Матичем, Джесси Лингардом, Хуаном Матой и Эдинсоном Кавани, что болельщики восприняли как очень позитивный сигнал. Равно как и победы в первых контрольных дуэлях в текущем турне: над «Ливерпулем» (4:0) и «Мельбурн Виктори» (4:1).

Кристал Пэлас


Следующим соперником «Юнайтед» по их австралийскому турне станет последняя команда, против которой они последней играли в прошлом сезоне – «Кристал Пэлас». И не просто играли, а проиграли (0:1) в заключительном матче в футбольном году, хотя Ральф Рангник уже тогда знал о своей судьбе в клубе. Чемпионат «стекольщики» в итоге завершили на 12 месте в турнирной таблице, однако сейчас включились в работу намного раньше, чем более именитые соперники. Оппоненты по товарищеским матчам у подопечные Патрика Виейра были немногим менее статусными в большей свой степени, но против «Ливерпуля» они также успели сыграть (0:2).

В целом же, французский специалист с завидным «оптимизмом» подходит к новому сезону, ответив на вопрос о перспективах своей команды: «Место в топ-6? Не смешите!». Впрочем, с одной стороны он в чем-то и прав – столичный коллектив провел прошлый сезон на эмоциональных качелях, совершенно не заботясь о собственном итоговом положении в таблице. Трансферная политика «стекольщиков» при этом не отмечалась громкими приобретениями, кроме очередной пачки денег за Шейка Дукуре из французского «Ланса» (21,3 млн евро), поэтому ждать чего-то особенного от них не приходится.

Ориентировочные составы


«Манчестер Юнайтед»: де Хеа – Шоу, Варан, Магуайр, Далот – Фред, Мактоминей – Санчо, Фернандеш, Рашфорд – Мартиаль.

«Кристал Пэлас»: Гуайта – Митчелл, Уорд, Андерсен, Клайн – Филлипс, Миливоевич, Рак-Сакай – Эдуард, Матета, Айю.

Прогноз на противостояние


Мы считаем, что в предстоящей игре перевес окажется на стороне команды Эрика тен Хага. Нашей ставкой будет позиция – «Манчестер Юнайтед» не проиграет и ТБ 2.5 с коэффициентом 1.90 по линии Parimatch.

19 июля, вторник

«Манчестер Юнайтед» – «Кристал Пэлас»
Мельбурн. «Мельбурн Крикет Граунд». 13:10
Прогноз Sport.ua – 3:1
Parimatch  
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Роналду просится в Атлетико Мадрид
Минай победил студенческую сборную Украины в контрольном матче
Александрия – Колос – 1:1. Видео голов и обзор матча
Манчестер Юнайтед Кристал Пэлас Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас товарищеские матчи прогнозы
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Президент Зари погасил долги по зарплате за январь-февраль
Футбол | 18 июля 2022, 21:27 2
Президент Зари погасил долги по зарплате за январь-февраль
Президент Зари погасил долги по зарплате за январь-февраль

Финансовая ситуация в клубе улучшается

Sport.ua открыл новый теннисный канал. Присоединяйтесь!
Теннис | 18 июля 2022, 16:09 4
Sport.ua открыл новый теннисный канал. Присоединяйтесь!
Sport.ua открыл новый теннисный канал. Присоединяйтесь!

Подписывайтесь и наслаждайтесь миром тенниса вместе с нами

Определен соперник Динамо на случай проигрыша. Жеребьевка Q3 Лиги Европы
Футбол | 18.07.2022, 14:15
Определен соперник Динамо на случай проигрыша. Жеребьевка Q3 Лиги Европы
Определен соперник Динамо на случай проигрыша. Жеребьевка Q3 Лиги Европы
Динамо узнало потенциального соперника. Жеребьевка Q3 Лиги чемпионов
Футбол | 18.07.2022, 13:17
Динамо узнало потенциального соперника. Жеребьевка Q3 Лиги чемпионов
Динамо узнало потенциального соперника. Жеребьевка Q3 Лиги чемпионов
Рейтинг WTA. Калинина потеряла статус первой ракетки Украины
Теннис | 18.07.2022, 10:11
Рейтинг WTA. Калинина потеряла статус первой ракетки Украины
Рейтинг WTA. Калинина потеряла статус первой ракетки Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Марина Бех-Романчук в купальнике отмечает 27-летие на берегу океана
ФОТО. Марина Бех-Романчук в купальнике отмечает 27-летие на берегу океана
18.07.2022, 11:04 1
Другие виды
Стала известна заявка Динамо на матчи с Фенербахче
Стала известна заявка Динамо на матчи с Фенербахче
17.07.2022, 17:25 11
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отправило в Зарю трех игроков
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отправило в Зарю трех игроков
18.07.2022, 12:13 3
Футбол
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
18.07.2022, 01:55 2
MMA
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
18.07.2022, 07:00 2
Футбол
Бех-Романчук, Магучих и Геращенко успешно прошли квалификацию ЧМ-2022
Бех-Романчук, Магучих и Геращенко успешно прошли квалификацию ЧМ-2022
16.07.2022, 23:15
Другие виды
Марина БЕХ-РОМАНЧУК: «Все получилось, что хотела»
Марина БЕХ-РОМАНЧУК: «Все получилось, что хотела»
17.07.2022, 16:29
Другие виды
ВИДЕО. Шахтер кусает локти. Швед забил Вольфсбургу прямым ударом с углового
ВИДЕО. Шахтер кусает локти. Швед забил Вольфсбургу прямым ударом с углового
16.07.2022, 20:03 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем