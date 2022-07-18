Вейналдума предложили двум итальянским топ-клубам
ПСЖ не рассчитывает на нидерландского хавбека
Агенты Джорджиньо Вейналдума предложили услуги хавбека двум итальянским клубам – «Милану» и «Роме». Об этом сообщают итальянские СМИ.
ПСЖ не рассчитывает на игрока и выставил его на трансфер. Вейналдум перешел в ПСЖ на правах свободного агента год назад. Ранее сам «Ливерпуль» отказался возвращать хавбека.
В прошлом сезоне на счету Вейналдума 3 гола и 3 ассиста в 38 матчах за ПСЖ во всех турнирах. Трансферная стоимость 31-летнего нидерландца оценивается в 18 миллионов евро, контракт рассчитан до лета 2024 года.
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