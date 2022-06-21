Ливерпуль не будет покупать Вейналдума

Английский «Ливерпуль» не будет приобретать полузащитника французского «Пари Сен-Жермен» Джорджиньо Вейналдума.

По данным источника, вероятный трансфер Вейналдума оказался «уткой» прессы. «Ливерпуль» намерен укрепить центр поля, продлив контракт с полузащитником команды Наби Кейта.

31-летний Джорджиньо Вейналдум уже выступал за «мерсисайдцев» с 2016 по 2021 год. В прошлом сезоне он провел за ПСЖ 38 матчей, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.