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Англия
21 июня 2022, 08:19 | Обновлено 21 июня 2022, 08:22
267
0

Ливерпуль не будет покупать Вейналдума

Возвращение нидерландского хавбека отменяется

21 июня 2022, 08:19 | Обновлено 21 июня 2022, 08:22
267
0
Ливерпуль не будет покупать Вейналдума
Getty Images/Global Images Ukraine. Джорджиньо Вейналдум

Английский «Ливерпуль» не будет приобретать полузащитника французского «Пари Сен-Жермен» Джорджиньо Вейналдума.

По данным источника, вероятный трансфер Вейналдума оказался «уткой» прессы. «Ливерпуль» намерен укрепить центр поля, продлив контракт с полузащитником команды Наби Кейта.

31-летний Джорджиньо Вейналдум уже выступал за «мерсисайдцев» с 2016 по 2021 год. В прошлом сезоне он провел за ПСЖ 38 матчей, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

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Источник твиттер Фабрицио Романо
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