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  4. ЯРМОЛЕНКО: «Хочу, чтобы мы изгнали сраную русню и жили как до 2014 года»
Украина. Премьер лига
18 июля 2022, 22:55 | Обновлено 18 июля 2022, 23:03
215
0

ЯРМОЛЕНКО: «Хочу, чтобы мы изгнали сраную русню и жили как до 2014 года»

Украинский вингер подписал контракт с клубом «Аль-Айн» по системе 1+1

18 июля 2022, 22:55 | Обновлено 18 июля 2022, 23:03
215
0
ЯРМОЛЕНКО: «Хочу, чтобы мы изгнали сраную русню и жили как до 2014 года»
Вацко Live. Андрей Ярмоленко и Виктор Вацко

Вингер «Аль-Айна» Андрей Ярмоленко ответил на вопрос, почему подписал контракт с клубом из ОАЭ всего на один год:

«Дело в том, что хочу вернуться в Украину. Мне бы хотелось, чтобы эта война завершилась как можно быстрее. Хочу, чтобы мы изгнали сраную русню и жили так, как мы жили до 2014 года.

Я подписал контракт по схеме 1+1. У клуба есть опция продления контракта. Клуб хочет увидеть, в каком состоянии я буду, как я смогу привыкнуть к этой лиге, к этой жаре. Это было с двох сторон правильное решение».

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Андрей Ярмоленко Аль-Айн трансферы российско-украинская война Виктор Вацко
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Источник Вацко Live
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