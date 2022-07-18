ЯРМОЛЕНКО: «Хочу, чтобы мы изгнали сраную русню и жили как до 2014 года»
Украинский вингер подписал контракт с клубом «Аль-Айн» по системе 1+1
Вингер «Аль-Айна» Андрей Ярмоленко ответил на вопрос, почему подписал контракт с клубом из ОАЭ всего на один год:
«Дело в том, что хочу вернуться в Украину. Мне бы хотелось, чтобы эта война завершилась как можно быстрее. Хочу, чтобы мы изгнали сраную русню и жили так, как мы жили до 2014 года.
Я подписал контракт по схеме 1+1. У клуба есть опция продления контракта. Клуб хочет увидеть, в каком состоянии я буду, как я смогу привыкнуть к этой лиге, к этой жаре. Это было с двох сторон правильное решение».
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