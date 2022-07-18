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  4. ВИДЕО. Зинченко ее примерит? Арсенал презентовал гостевую форму
Англия
18 июля 2022, 20:43 |
737
0

ВИДЕО. Зинченко ее примерит? Арсенал презентовал гостевую форму

«Канониры» будут играть в черном

18 июля 2022, 20:43 |
737
0
ВИДЕО. Зинченко ее примерит? Арсенал презентовал гостевую форму
ФК Арсенал

Лондонский «Арсенал», который вскоре может подписать Александра Зинченко, презентовал гостевой комплект формы на новый сезон. Она выполнена в непривычных для клуба черно-золотистом цветах:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Источник ФК Арсенал Лондон
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