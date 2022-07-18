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  4. Переход Зинченко в Арсенал хотят завершить до конца недели
Англия
18 июля 2022, 19:30 |
124
0

Переход Зинченко в Арсенал хотят завершить до конца недели

Сейчас «Канониры» обсуждают соглашение с самим игроком

18 июля 2022, 19:30 |
124
0
Переход Зинченко в Арсенал хотят завершить до конца недели
ФК Манчестер Сити. Александр Зинченко

Переход Александра Зинченко в «Арсенал» все ближе. Еще в прошлую пятницу «Канониры» договорились по поводу стоимости трансфера – она составит 30 миллионов фунтов.

Сейчас Зинченко ведет переговоры с «Арсеналом» по поводу условий личного контракта. Украинский хавбек хочет перейти в «Арсенал», но, по информации инсайдера Фабрицио Романо, пока что стороны по условиям контракта не договорились.

Оба клуба хотят завершить трансфер до конца текущей недели.

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Александр Зинченко Манчестер Сити Арсенал Лондон трансферы трансферы АПЛ Фабрицио Романо
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Источник твиттер Фабрицио Романо
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