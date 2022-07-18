Шацких намекнул на переход украинских футболистов в Пахтакор

Экс-форвард «Динамо» Киев Максим Шацких, недавно возглавивший «Пахтакор», не исключает подписания украинских футболистов в свою команду:

«Ужесточение необходимо, но проблема в том, что существует лимит на легионеров, поэтому над вопросом покупки иностранцев нужно хорошо подумать. Украинские футболисты востребованы во многих клубах и «Пахтакор» не исключение, но пока конкретные фамилии называть не могу».