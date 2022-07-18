Другие новости18 июля 2022, 20:03 |
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Шацких намекнул на переход украинских футболистов в Пахтакор
Легенда «Динамо» интересуется игроками из Украины
18 июля 2022, 20:03 |
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Экс-форвард «Динамо» Киев Максим Шацких, недавно возглавивший «Пахтакор», не исключает подписания украинских футболистов в свою команду:
«Ужесточение необходимо, но проблема в том, что существует лимит на легионеров, поэтому над вопросом покупки иностранцев нужно хорошо подумать. Украинские футболисты востребованы во многих клубах и «Пахтакор» не исключение, но пока конкретные фамилии называть не могу».
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