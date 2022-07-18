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  4. Назар ВОЛОШИН: «Под руководством Вернидуба буду только прогрессировать»
Украина. Премьер лига
18 июля 2022, 18:39 | Обновлено 18 июля 2022, 18:47
322
0

Назар ВОЛОШИН: «Под руководством Вернидуба буду только прогрессировать»

Хавбек «Кривбасса» поделился ожиданиями

18 июля 2022, 18:39 | Обновлено 18 июля 2022, 18:47
322
0
Назар ВОЛОШИН: «Под руководством Вернидуба буду только прогрессировать»
YouTube. Назар Волошин

Полузащитник «Динамо» Киев Назар Волошин прокомментировал переход в «Кривбасс» на правах аренды:

– Назар, что значит для тебя переход в «Кривбасс»?
– «Кривбасс» – это важный и большой шаг в моей карьере. Буду прилагать максимум усилий и выкладываться на все сто процентов, чтобы помочь новой команде показать хороший результат в сезоне УПЛ и выполнить поставленные задачи.

– Как проходит твоя адаптация в коллективе?
– В «Кривбассе» классный коллектив, все приняли хорошо. Можно сказать, что я счастлив присоединиться к такому известному клубу и надеюсь стать частью его истории.

– Был ли личный разговор с Юрием Вернидубом и чего от тебя ожидают в «Кривбассе»?
– Да. Постараюсь перенести сюда свои лучшие качества, которые у меня есть, которые я демонстрировал в «Динамо».

– Чего ждешь от себя?
– Считаю, что под руководством такого известного специалиста, как Юрий Вернидуб, я буду только прогрессировать. Нужно много работать, и у нас с «Кривбассом» все получится.

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Назар Волошин Кривбасс Кривой Рог Юрий Вернидуб
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Источник ФК Кривбасс
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