Строгая дисциплина. Йовичевич ввел суровую систему штрафов в Шахтере

Журналист Игорь Бурбас рассказал о том, что новый главный тренер «Шахтера» Игор Йовичевич ввел в клубе суровую систему штрафов:

«Система штрафов возвращается в «Шахтер». Причем штрафы серьезные. Опоздание на обед, опоздание на тренировку. При Де Дзерби была полная лояльность. Ни один футболист не может вспомнить, что он заплатил штраф.

Теперь времена немного меняются. Дисциплина должна быть на первый план. Тренировка заканчивается – свисток от тренера. Если кто-то коснется мяча – штраф».