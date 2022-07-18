Ярмолюк находился в сфере интересов Баварии

18-летний полузащитник Егор Ярмолюк, перешедший в это межсезонье из «Днепра-1» в «Брентфорд», мог оказаться в Германии. Во время выступлений в «Днепре-1» игрок находился в интересах «Баварии».

Мюнхенский клуб был заинтересован в услугах юного футболиста и отрабатывал этот трансфер параллельно с «Сампдорией» и «Брентфордом». Мюнхенцы планировали взять Ярмолюка под молодежную команду.

На прошлой неделе Егор Ярмолюк перешел в «Брентфорд». Пока украинец будет выступать за вторую команду.