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  4. Ярмолюк находился в сфере интересов Баварии
Англия
18 июля 2022, 16:08 | Обновлено 18 июля 2022, 16:18
243
0

Ярмолюк находился в сфере интересов Баварии

Экс-хавбек «Днепра-1» был на карандаше у немецкого гранда

18 июля 2022, 16:08 | Обновлено 18 июля 2022, 16:18
243
0
Ярмолюк находился в сфере интересов Баварии
ФК Брентфорд. Егор Ярмолюк

18-летний полузащитник Егор Ярмолюк, перешедший в это межсезонье из «Днепра-1» в «Брентфорд», мог оказаться в Германии. Во время выступлений в «Днепре-1» игрок находился в интересах «Баварии».

Мюнхенский клуб был заинтересован в услугах юного футболиста и отрабатывал этот трансфер параллельно с «Сампдорией» и «Брентфордом». Мюнхенцы планировали взять Ярмолюка под молодежную команду.

На прошлой неделе Егор Ярмолюк перешел в «Брентфорд». Пока украинец будет выступать за вторую команду.

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Источник: Бавария достигла соглашения с Ювентусом о переходе де Лигта
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Источник Бомбардир
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