Италия18 июля 2022, 13:49 |
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ВИДЕО. Ди Мария прокомментировал переход в Ювентус
Игрок перебрался в Италию
18 июля 2022, 13:49 |
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Опытный хавбек Анхель Ди Мария дал комментарий после перехода в состав «Ювентуса». Аргентинец подписал контракт на один сезон.
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