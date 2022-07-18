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  4. ВИДЕО. Ди Мария прокомментировал переход в Ювентус
Италия
18 июля 2022, 13:49 |
43
0

ВИДЕО. Ди Мария прокомментировал переход в Ювентус

Игрок перебрался в Италию

18 июля 2022, 13:49 |
43
0
ВИДЕО. Ди Мария прокомментировал переход в Ювентус
ФК Ювентус

Опытный хавбек Анхель Ди Мария дал комментарий после перехода в состав «Ювентуса». Аргентинец подписал контракт на один сезон.

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Источник Sport.ua
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