Безбородько решил не оставаться в Заре. Будет искать клуб за границей

28-летний нападающий Денис Безбородько, находившийся на просмотре в «Заре», покинул луганский клуб. В одном из контрольных матчей за луганчан Безбородько забил мяч и отдал голевую передачу.

Сообщается, что форвард решил не оставаться в «Заре» и искать клуб за границей.

В минувшем сезоне Безбородько играл за черниговскую «Десну» (19 матчей и 7 голов во всех турнирах).