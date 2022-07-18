Украина. Премьер лига18 июля 2022, 13:40 | Обновлено 18 июля 2022, 13:48
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Безбородько решил не оставаться в Заре. Будет искать клуб за границей
Денис Безбородько не будет играть за «Зарю»
18 июля 2022, 13:40 | Обновлено 18 июля 2022, 13:48
83
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28-летний нападающий Денис Безбородько, находившийся на просмотре в «Заре», покинул луганский клуб. В одном из контрольных матчей за луганчан Безбородько забил мяч и отдал голевую передачу.
Сообщается, что форвард решил не оставаться в «Заре» и искать клуб за границей.
В минувшем сезоне Безбородько играл за черниговскую «Десну» (19 матчей и 7 голов во всех турнирах).
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