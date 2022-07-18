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Украина. Премьер лига
18 июля 2022, 13:40 | Обновлено 18 июля 2022, 13:48
83
0

Безбородько решил не оставаться в Заре. Будет искать клуб за границей

Денис Безбородько не будет играть за «Зарю»

18 июля 2022, 13:40 | Обновлено 18 июля 2022, 13:48
83
0
Безбородько решил не оставаться в Заре. Будет искать клуб за границей
ФК Десна. Денис Безбородько

28-летний нападающий Денис Безбородько, находившийся на просмотре в «Заре», покинул луганский клуб. В одном из контрольных матчей за луганчан Безбородько забил мяч и отдал голевую передачу.

Сообщается, что форвард решил не оставаться в «Заре» и искать клуб за границей.

В минувшем сезоне Безбородько играл за черниговскую «Десну» (19 матчей и 7 голов во всех турнирах).

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Денис Безбородько Заря Луганск
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Источник ТаТоТаке
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