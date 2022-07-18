Испания18 июля 2022, 11:22 | Обновлено 18 июля 2022, 11:47
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Гарет БЭЙЛ: «Чувствовал напряжение с первого тайма»
Валлийский вингер – о дебюте в MLS
18 июля 2022, 11:22 | Обновлено 18 июля 2022, 11:47
417
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Вингер сборной Уэльса Гарет Бэйл прокомментировал дебют за американский «Лос-Анджелес» в матче против «Нэшвилла» (2:1).
«Это было потрясающе. Я чувствовал напряжение с первого тайма. Как только я оказался на скамейке запасных, хотел попытаться выйти и помочь команде. Для меня также было важно привести себя в форму. Еще более важно, что мы добыли 3 очка. Да, все счастливы», - сказал Бэйл.
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