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  4. Гарет БЭЙЛ: «Чувствовал напряжение с первого тайма»
Испания
18 июля 2022, 11:22 | Обновлено 18 июля 2022, 11:47
417
0

Гарет БЭЙЛ: «Чувствовал напряжение с первого тайма»

Валлийский вингер – о дебюте в MLS

18 июля 2022, 11:22 | Обновлено 18 июля 2022, 11:47
417
0
Гарет БЭЙЛ: «Чувствовал напряжение с первого тайма»
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарет Бэйл

Вингер сборной Уэльса Гарет Бэйл прокомментировал дебют за американский «Лос-Анджелес» в матче против «Нэшвилла» (2:1).

«Это было потрясающе. Я чувствовал напряжение с первого тайма. Как только я оказался на скамейке запасных, хотел попытаться выйти и помочь команде. Для меня также было важно привести себя в форму. Еще более важно, что мы добыли 3 очка. Да, все счастливы», - сказал Бэйл.

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Источник ФК Лос-Анджелес
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