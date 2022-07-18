Гарет БЭЙЛ: «Чувствовал напряжение с первого тайма»

Вингер сборной Уэльса Гарет Бэйл прокомментировал дебют за американский «Лос-Анджелес» в матче против «Нэшвилла» (2:1).

«Это было потрясающе. Я чувствовал напряжение с первого тайма. Как только я оказался на скамейке запасных, хотел попытаться выйти и помочь команде. Для меня также было важно привести себя в форму. Еще более важно, что мы добыли 3 очка. Да, все счастливы», - сказал Бэйл.