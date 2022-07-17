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  4. Львов может подписать бывшего защитника Черноморца
Украина. Премьер лига
17 июля 2022, 16:48 | Обновлено 17 июля 2022, 16:52
454
0

Львов может подписать бывшего защитника Черноморца

Евгений Мартыненко заинтересовал львовян

17 июля 2022, 16:48 | Обновлено 17 июля 2022, 16:52
454
0
Львов может подписать бывшего защитника Черноморца
FootBoom. Евгений Мартыненко

ПФК «Львов» может усилиться центральным защитником Евгением Мартыненко.

29-летний игрок находится в статусе свободного агента после ухода из «Черноморца». В минувшем сезоне Мартыненко сыграл в составе одесского клуба лишь один матч.

В сезоне УПЛ, который завершили досрочно из-за полномасштабного вторжения россии, ПФК «Львов» финишировал 12-м.

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Источник Sportarena
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