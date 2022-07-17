Украина. Премьер лига17 июля 2022, 16:48 | Обновлено 17 июля 2022, 16:52
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Львов может подписать бывшего защитника Черноморца
Евгений Мартыненко заинтересовал львовян
17 июля 2022, 16:48 | Обновлено 17 июля 2022, 16:52
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ПФК «Львов» может усилиться центральным защитником Евгением Мартыненко.
29-летний игрок находится в статусе свободного агента после ухода из «Черноморца». В минувшем сезоне Мартыненко сыграл в составе одесского клуба лишь один матч.
В сезоне УПЛ, который завершили досрочно из-за полномасштабного вторжения россии, ПФК «Львов» финишировал 12-м.
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