Львов может подписать бывшего защитника Черноморца

ПФК «Львов» может усилиться центральным защитником Евгением Мартыненко.

29-летний игрок находится в статусе свободного агента после ухода из «Черноморца». В минувшем сезоне Мартыненко сыграл в составе одесского клуба лишь один матч.

В сезоне УПЛ, который завершили досрочно из-за полномасштабного вторжения россии, ПФК «Львов» финишировал 12-м.