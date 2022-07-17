Италия17 июля 2022, 14:25 |
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ВИДЕО. Поль Погба рассказал о своем возвращении в Ювентус
Игрок объяснил, почему вернулся в Турин
17 июля 2022, 14:25 |
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Хавбек «Ювентуса» Поль Погба рассказал о возвращении в туринскую команду. Игрок недавно подписал с клубом контракт на 4 года.
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