Лассина ТРАОРЕ: «Легко принял решение вернуться в Шахтер. Это моя команда»

Форвард Лассина Траоре стал единственным легионером, который вернулся в состав «Шахтера». Игрок восстановился после травмы и готов работать.

«Я искренне рад, что вернулся в «Шахтер». Приятно снова всех увидеть. Мне больно из-за того, что происходит в Украине. Надеюсь, скоро все наладится. Рад увидеть и футболистов, и руководство клуба. Пока я тренируюсь в легком формате, работаю без мяча. Уверен, скоро наберу хорошую форму. Восстановился полностью, могу бегать и бить по мячу».

«Было тяжело долгое время находиться без команды. Все это время общался с ребятами, узнавал о ситуации в Украине. Кроме того, познакомился с новым тренером Игорем Йовичевичем. Он хорошо знает английский язык, проблем с общением не будет».

«Я - единственный легионер? Решение вернуться принял очень легко, потому что «Шахтер» - моя команда. Я понял, что хочу быть тут. Я хотел еще весной играть в благотворительных матчах, но тогда я не был готов работать из-за травмы. Я в «Шахтере», потому что должен быть тут».

«И хочу поблагодарить болельщиков, которые поддерживали меня во время восстановления», - сказал Траоре.