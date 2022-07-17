Черноморец просматривает форварда Юрия Коломойца
Опытный форвард может продолжить карьеру в одесском клубе
Форвард Юрий Коломоец может перейти в одесский «Черноморец».
32-летний футболист известен по выступлениям за «Ворсклу», «Волынь», венгерский МТК и эстонскую «Левадию». В 2017 году Коломоец в составе сборной Украины провел один матч против Словакии (2:1).
Прошлый сезон Коломоец начинал в «Полесье», в составе которого забил два мяча в 12 матчах.
В феврале 2022 года форвард перешел в «Минай», однако из-за российского вторжения не успел сыграть ни одного матча.
В субботу форвард принял участие в поединке «Черноморца» против молдавской «Дачии»: Коломоец появился на поле после выхода на замену на 65-й минуте.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда Романа Григорчука выиграла со счетом 2:0, голы забили Штогрин и Русин
Они уже отправлены военным