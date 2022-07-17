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Украина. Премьер лига
17 июля 2022, 05:59 | Обновлено 17 июля 2022, 06:40
174
0

Черноморец просматривает форварда Юрия Коломойца

Опытный форвард может продолжить карьеру в одесском клубе

17 июля 2022, 05:59 | Обновлено 17 июля 2022, 06:40
174
0
Черноморец просматривает форварда Юрия Коломойца
ФК МТК. Юрий Коломоец

Форвард Юрий Коломоец может перейти в одесский «Черноморец».

32-летний футболист известен по выступлениям за «Ворсклу», «Волынь», венгерский МТК и эстонскую «Левадию». В 2017 году Коломоец в составе сборной Украины провел один матч против Словакии (2:1).

Прошлый сезон Коломоец начинал в «Полесье», в составе которого забил два мяча в 12 матчах.

В феврале 2022 года форвард перешел в «Минай», однако из-за российского вторжения не успел сыграть ни одного матча.

В субботу форвард принял участие в поединке «Черноморца» против молдавской «Дачии»: Коломоец появился на поле после выхода на замену на 65-й минуте.

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Источник: Металлист просматривает конголезского полузащитника
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Источник Sportarena
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