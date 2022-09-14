Другие новости14 сентября 2022, 06:50 | Обновлено 14 сентября 2022, 07:47
6141
0
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
Подписывайтесь и наслаждайтесь миром тенниса вместе с нами
14 сентября 2022, 06:50 | Обновлено 14 сентября 2022, 07:47
6141
0
🎾 Телеграм-канал для всех поклонников тенниса!
🖥 Sport.ua представляет интересный теннисный канал.
✍️ Все выступления украинцев онлайн, результаты, аналитика, интервью, яркие видеофрагменты, много эксклюзива.
💪 Подписывайтесь и наслаждайтесь миром тенниса вместе с нами!
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