Анонс. Александр Бублик снова в финале Ньюпорта
Сможет ли Александр Бублик взять трофей в Ньюпорте со 2-ой попытки?
Александр Бублик (Казахстан) и Максим Кресси (США) сыграют в финале травяного турнира в Ньюпорте.
- Все самые яркие моменты матча доступны Live в Telegram: Теннис на Sport.ua
Infosys Hall of Fame Open - ATP 250
Ньюпорт, США / 17 июля / трава / $ 594,950
Действующий чемпион: Кевин Андерсон (ЮАР)
Во 2-й раз в карьере представитель Казахстана выйдет играть финал в Ньюпорте. Первая попытка закончилась неудачно - Александр потерпел поражение от американца Джона Изнера в 2019 году. Тот финал мог бы повториться и в этот раз, если бы на пути Джона в полуфинале не стал Максим.
Оба финалиста абсолютно точно заслужили свое место в финале. Бублик на своем пути закрыл Джека Сока, Энди Маррея и Джейсона Кублера. Кресси в свою очередь обыграл Митчелла Крюгера, Стива Джонсона и Джона Изнера.
Теннисисты выйдут на корт 17 июля не ранее 21:30 по Киеву.
Прогноз Sport.ua - Победа Кресси
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александра Крунич и Бернарда Пера сыграют в финале грунтового турнира в Будапеште
Обозреватель Sport.ua – о трансфере молодого украинца в клуб АПЛ