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  4. Анонс. Александр Бублик снова в финале Ньюпорта
ATP
17 июля 2022, 03:23 | Обновлено 17 июля 2022, 06:42
89
1

Анонс. Александр Бублик снова в финале Ньюпорта

Сможет ли Александр Бублик взять трофей в Ньюпорте со 2-ой попытки?

17 июля 2022, 03:23 | Обновлено 17 июля 2022, 06:42
89
1
Анонс. Александр Бублик снова в финале Ньюпорта
Getty Images/Global Images Ukraine. Бублик і Крессі

Александр Бублик (Казахстан) и Максим Кресси (США) сыграют в финале травяного турнира в Ньюпорте.

Infosys Hall of Fame Open - ATP 250

Ньюпорт, США / 17 июля / трава / $ 594,950

Действующий чемпион: Кевин Андерсон (ЮАР)

Во 2-й раз в карьере представитель Казахстана выйдет играть финал в Ньюпорте. Первая попытка закончилась неудачно - Александр потерпел поражение от американца Джона Изнера в 2019 году. Тот финал мог бы повториться и в этот раз, если бы на пути Джона в полуфинале не стал Максим. 

Оба финалиста абсолютно точно заслужили свое место в финале. Бублик на своем пути закрыл Джека Сока, Энди Маррея и Джейсона Кублера. Кресси в свою очередь обыграл Митчелла Крюгера, Стива Джонсона и Джона Изнера. 

Теннисисты выйдут на корт 17 июля не ранее 21:30 по Киеву.

Прогноз Sport.ua - Победа Кресси

 

 

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Александр Бублик Максим Кресси ATP Ньюпорт
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Источник Sport.ua
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johndow
Нах нам ця новина про якогось казахстанського ноунейма?
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