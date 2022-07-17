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Чемпионат Европы
17 июля 2022, 01:15 | Обновлено 17 июля 2022, 01:38
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Германия и Испания пробились в четвертьфинал на женском Евро-2022

Дания и Финляндия не сумели навязать борьбу фаворитам группы

17 июля 2022, 01:15 | Обновлено 17 июля 2022, 01:38
40
0
Германия и Испания пробились в четвертьфинал на женском Евро-2022
УЕФА

На женском Евро-2022 состоялся 3-й тур в группе B. Континентальное первенство по футболу среди женщин проходит в Англии.

Германия и Испания вышли в четвертьфинал на женском Евро-2022. Дания и Финляндия не сумели навязать борьбу фаворитам группы.

В ключевом матче Испания обыграла Данию (1:0) за счет гола, который забила Марта Кардона на 90-й минуте. Но и ничья устраивала испанок.

В 1/4 финала образовались пары: Англия – Испания, Германия – Австрия.

Евро-2022 среди женщин

Группа B, 1-й тур

  • 8 июля. 19:00. Испания – Финляндия – 4:1
  • 8 июля. 22:00. Германия – Дания – 4:0

Группа B, 2-й тур

  • 12 июля. 19:00. Дания – Финляндия – 1:0
  • 12 июля. 22:00. Германия – Испания – 2:0

Группа B, 3-й тур

  • 16 июля. 22:00. Дания – Испания – 0:1
  • 16 июля. 22:00. Финляндия – Германия – 0:3

Турнирное положение

  • 1. Германия – 9 очков
  • 2. Испания – 6 очков
  • 3. Дания – 3 очка
  • 4. Финляндия – 0 очков

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Источник Sport.ua
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