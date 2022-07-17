Германия и Испания пробились в четвертьфинал на женском Евро-2022
Дания и Финляндия не сумели навязать борьбу фаворитам группы
На женском Евро-2022 состоялся 3-й тур в группе B. Континентальное первенство по футболу среди женщин проходит в Англии.
Германия и Испания вышли в четвертьфинал на женском Евро-2022. Дания и Финляндия не сумели навязать борьбу фаворитам группы.
В ключевом матче Испания обыграла Данию (1:0) за счет гола, который забила Марта Кардона на 90-й минуте. Но и ничья устраивала испанок.
В 1/4 финала образовались пары: Англия – Испания, Германия – Австрия.
Евро-2022 среди женщин
Группа B, 1-й тур
- 8 июля. 19:00. Испания – Финляндия – 4:1
- 8 июля. 22:00. Германия – Дания – 4:0
Группа B, 2-й тур
- 12 июля. 19:00. Дания – Финляндия – 1:0
- 12 июля. 22:00. Германия – Испания – 2:0
Группа B, 3-й тур
- 16 июля. 22:00. Дания – Испания – 0:1
- 16 июля. 22:00. Финляндия – Германия – 0:3
Турнирное положение
- 1. Германия – 9 очков
- 2. Испания – 6 очков
- 3. Дания – 3 очка
- 4. Финляндия – 0 очков
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