Германия и Испания пробились в четвертьфинал на женском Евро-2022

На женском Евро-2022 состоялся 3-й тур в группе B. Континентальное первенство по футболу среди женщин проходит в Англии.

Германия и Испания вышли в четвертьфинал на женском Евро-2022. Дания и Финляндия не сумели навязать борьбу фаворитам группы.

В ключевом матче Испания обыграла Данию (1:0) за счет гола, который забила Марта Кардона на 90-й минуте. Но и ничья устраивала испанок.

В 1/4 финала образовались пары: Англия – Испания, Германия – Австрия.

Евро-2022 среди женщин

Группа B, 1-й тур

8 июля. 19:00. Испания – Финляндия – 4:1

– Финляндия – 4:1 8 июля. 22:00. Германия – Дания – 4:0

Группа B, 2-й тур

12 июля. 19:00. Дания – Финляндия – 1:0

– Финляндия – 1:0 12 июля. 22:00. Германия – Испания – 2:0

Группа B, 3-й тур

16 июля. 22:00. Дания – Испания – 0:1

– 0:1 16 июля. 22:00. Финляндия – Германия – 0:3

Турнирное положение