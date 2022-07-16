Англия и Австрия вышли в четвертьфинал на женском Евро-2022
Норвегия и Северная Ирландия выбыли из соревнований
На женском Евро-2022 начался 3-й тур. Континентальное первенство по футболу среди женщин проходит в Англии.
Англия и Австрия вышли в четвертьфинал на женском Евро-2022.
Норвегия и Северная Ирландия выбыли из соревнований.
Евро-2022 среди женщин
Группа A, 1-й тур
- 6 июля. 22:00. Англия – Австрия – 1:0
- 7 июля. 22:00. Норвегия – Северная Ирландия – 4:1
Группа A, 2-й тур
- 11 июля. 19:00. Австрия – Северная Ирландия – 2:0
- 11 июля. 22:00. Англия – Норвегия – 8:0
Группа A, 3-й тур
- 15 июля. 22:00. Австрия – Норвегия – 1:0
- 15 июля. 22:00. Северная Ирландия – Англия – 0:4
Турнирное положение
- 1. Англия – 9 очков
- 2. Австрия – 6 очков
- 3. Норвегия – 3 очка
- 4. Северная Ирландия – 0 очков
𝐒𝐮𝐩𝐞𝐫 𝐬𝐮𝐛 💫— UEFA Women's EURO 2022 (@WEURO2022) July 15, 2022
⚽️⚽️ @alessiarusso7 at the double!#WEURO2022 | #ENG pic.twitter.com/i739L236e0
✨ That quarter-final 𝐅𝐄𝐄𝐋𝐈𝐍𝐆 ✨#WEURO2022 | #AUT pic.twitter.com/lT4dWMKyH2— UEFA Women's EURO 2022 (@WEURO2022) July 15, 2022
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