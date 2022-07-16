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Чемпионат Европы
16 июля 2022, 07:59 | Обновлено 16 июля 2022, 08:15
72
0

Англия и Австрия вышли в четвертьфинал на женском Евро-2022

Норвегия и Северная Ирландия выбыли из соревнований

16 июля 2022, 07:59 | Обновлено 16 июля 2022, 08:15
72
0
Англия и Австрия вышли в четвертьфинал на женском Евро-2022
УЕФА

На женском Евро-2022 начался 3-й тур. Континентальное первенство по футболу среди женщин проходит в Англии.

Англия и Австрия вышли в четвертьфинал на женском Евро-2022.

Норвегия и Северная Ирландия выбыли из соревнований.

Евро-2022 среди женщин

Группа A, 1-й тур

  • 6 июля. 22:00. Англия – Австрия – 1:0
  • 7 июля. 22:00. Норвегия – Северная Ирландия – 4:1

Группа A, 2-й тур

  • 11 июля. 19:00. Австрия – Северная Ирландия – 2:0
  • 11 июля. 22:00. Англия – Норвегия – 8:0

Группа A, 3-й тур

  • 15 июля. 22:00. Австрия – Норвегия – 1:0
  • 15 июля. 22:00. Северная Ирландия – Англия – 0:4

Турнирное положение

  • 1. Англия – 9 очков
  • 2. Австрия – 6 очков
  • 3. Норвегия – 3 очка
  • 4. Северная Ирландия – 0 очков

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Источник Sport.ua
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