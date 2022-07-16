На женском Евро-2022 начался 3-й тур. Континентальное первенство по футболу среди женщин проходит в Англии.

Англия и Австрия вышли в четвертьфинал на женском Евро-2022.

Норвегия и Северная Ирландия выбыли из соревнований.

Евро-2022 среди женщин

Группа A, 1-й тур

6 июля. 22:00. Англия – Австрия – 1:0

– Австрия – 1:0 7 июля. 22:00. Норвегия – Северная Ирландия – 4:1

Группа A, 2-й тур

11 июля. 19:00. Австрия – Северная Ирландия – 2:0

– Северная Ирландия – 2:0 11 июля. 22:00. Англия – Норвегия – 8:0

Группа A, 3-й тур

15 июля. 22:00. Австрия – Норвегия – 1:0

– Норвегия – 1:0 15 июля. 22:00. Северная Ирландия – Англия – 0:4

Турнирное положение