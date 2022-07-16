Иванисеня впервые с начала войны сыграл официальный матч за Крылья Советов

Украинский футболист Дмитрий Иванисеня сыграл за «Крылья Советов» в матче стартового тура чемпионата россии с «Оренбургом» (4:2).

Для 28-летнего уроженца Кривого Рога это был первый матч официальный за самарский клуб с начала военного вторжения российской армии в Украину.

Предыдущий раз Иванисеня играл за Крылья Советов» еще в прошлом календарном году.

Ранее сообщалось, что Дмитрий хочет расторгнуть контракт с клубом, но это осталось на уровне слухов.