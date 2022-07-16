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  4. Иванисеня впервые с начала войны сыграл официальный матч за Крылья Советов
Россия
16 июля 2022, 20:30 | Обновлено 16 июля 2022, 20:32
1051
1

Иванисеня впервые с начала войны сыграл официальный матч за Крылья Советов

Дмитрий сделал свой выбор

16 июля 2022, 20:30 | Обновлено 16 июля 2022, 20:32
1051
1
Иванисеня впервые с начала войны сыграл официальный матч за Крылья Советов
ФК Крылья Советов. Дмитрий Иванисеня

Украинский футболист Дмитрий Иванисеня сыграл за «Крылья Советов» в матче стартового тура чемпионата россии с «Оренбургом» (4:2).

Для 28-летнего уроженца Кривого Рога это был первый матч официальный за самарский клуб с начала военного вторжения российской армии в Украину.

Предыдущий раз Иванисеня играл за Крылья Советов» еще в прошлом календарном году.

Ранее сообщалось, что Дмитрий хочет расторгнуть контракт с клубом, но это осталось на уровне слухов.

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Крылья Советов Самара Дмитрий Иванисеня российско-украинская война
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Источник Sport.ua
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