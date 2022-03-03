Иванисеня намерен расторгнуть контракт с Крыльями Советов

28-летний полузащитник «Крыльев Советов» Дмитрий Иванисеня задумывается над расторжением контракта с клубом.

Такое решение связано с войной между Россией и Украиной. О том, где футболист планирует продолжение карьеры, неизвестно.

Иванисеня перешел в «Крылья Советов» в этом сезоне на правах свободного агента, на его счету 17 матчей в составе самарской команды.

Напомним, ранее украинец Ярослав Ракицкий покинул состав «Зенита».