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  4. Леонид БУРЯК: «Проведение чемпионата будет успехом»
Украина. Премьер лига
16 июля 2022, 15:13 | Обновлено 16 июля 2022, 15:25
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0

Леонид БУРЯК: «Проведение чемпионата будет успехом»

Специалист считает, что играть нужно, но гарантий никаких нет

16 июля 2022, 15:13 | Обновлено 16 июля 2022, 15:25
125
0
Леонид БУРЯК: «Проведение чемпионата будет успехом»
ФК Колос Ковалевка

Заслуженный тренер Украины Леонид Буряк рассказал о перспективах соревнований в УПЛ и конкуренции в ней.

— По вашему мнению, удастся ли в Украине провести полноценный чемпионат?
— Это не зависит от нас. Долететь может куда угодно. Сейчас все непредсказуемо. Очень хочется надеяться, что ситуация в Украине нормализуется. Впрочем, есть циркуляр УЕФА, какие-то пункты… Здесь нужно нашей ассоциации и, в частности, президенту просчитать все риски и принять правильное решение. Но, по моему мнению, нужно играть, чтобы показать миру, что Украина живет и что у нас есть футбол, есть жизнь, поскольку эта ситуация давит на людей.

— Может ли предстоящий сезон стать непредсказуемым за время независимости?
— Если чемпионат будет проходить, это будет успехом. Да, многие команды потеряли свой колорит. В первую очередь, это касается «Шахтера», в меньшей степени «Динамо». Однако задачи у них, вероятно, будут неизменными. В Украине остались легионеры, которые могут и умеют играть качественно. Это будет чисто украинский чемпионат.

— Насколько упадет уровень УПЛ в связи с нынешней ситуацией в стране?
— У нас нет выбора. Отечественным командам, которые предстоит сыграть в еврокубках, будет очень сложно конкурировать. Вокруг сильных иностранцев росла и наша молодежь. А сейчас конкуренция будет не та. У нас был сильный чемпионат, но многое зависит от финансирования, которого на данный момент, по сути, нет, если сравнивать с другими годами. Многие пишут, что это крах украинского футбола, однако я бы не спешил с выводами. Просто сейчас есть более важные дела.

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Источник zbirna.com
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