Шахтер объявил все спарринги на первом сборе в Нидерландах
«Горняки» проведут два благотворительных поединка и один контрольный
Стал известен календарь товарищеских игр донецкого «Шахтера» на первом сборе в Нидерландах.
14 июля «Шахтер» начал подготовку к новому сезону. Кроме тренировочной работы в Роттердаме, команда проведет серию спаррингов с представителями высшей лиги чемпионата Нидерландов – Эредивизи.
Расписание матчей
22 июля. «Фортуна» (Ситтард) – «Шахтер»
26 июля. «Аякс» – «Шахтер»
30 июля. «Утрехт» – «Шахтер»
Матчи с «Аяксом» и «Утрехтом» состоятся на стадионах соперников в рамках благотворительного Shakhtar Global Tour for Peace.
Средства от реализации билетов и рекламы направят на приобретение всего необходимого для защитников Украины, украинских граждан и детей, пострадавших от войны.
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