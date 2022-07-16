Шахтер объявил все спарринги на первом сборе в Нидерландах

Стал известен календарь товарищеских игр донецкого «Шахтера» на первом сборе в Нидерландах.

14 июля «Шахтер» начал подготовку к новому сезону. Кроме тренировочной работы в Роттердаме, команда проведет серию спаррингов с представителями высшей лиги чемпионата Нидерландов – Эредивизи.

Расписание матчей

22 июля. «Фортуна» (Ситтард) – «Шахтер»

26 июля. «Аякс» – «Шахтер»

30 июля. «Утрехт» – «Шахтер»

Матчи с «Аяксом» и «Утрехтом» состоятся на стадионах соперников в рамках благотворительного Shakhtar Global Tour for Peace.

Средства от реализации билетов и рекламы направят на приобретение всего необходимого для защитников Украины, украинских граждан и детей, пострадавших от войны.