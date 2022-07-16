Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: Левандовски попрощался с игроками Баварии
Германия
16 июля 2022, 12:34 |
546
0

Источник: Левандовски попрощался с игроками Баварии

В ближайшие 24 часа Роберт подпишет контракт с «Барселоной»

16 июля 2022, 12:34 |
546
0
Источник: Левандовски попрощался с игроками Баварии
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Форвард мюнхенской «Баварии» и национальной сборной Польши Роберт Левандовски попрощался со своими одноклубниками в преддверии перехода в каталонскую «Барселону».

Инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях сообщает, что поляк подпишет контракт с «сине-гранатовыми» в течение ближайших 24 часов.

Каталонская команда заплатит за форварда около 50 миллионов долларов и подпишет с ним контракт до июня 2025 года.

В минувшем сезоне Роберт за «Баварию» провел 46 поединков во всех турнирах и забил в них 50 мячей.

По теме:
Арсенал и Ман Сити устно согласовали трансфер Зинченко за 30 млн фунтов
Карпаты подписали бывшего защитника Вереса
Защитник Динамо близок к подписанию контракта с Пюником
Бавария Барселона трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Бундеслиги Роберт Левандовски
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник твиттер Фабрицио Романо
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Рафинья Диас – в Барселоне. Каталонцы представили новичка
Футбол | 16 июля 2022, 05:15 0
ОФИЦИАЛЬНО. Рафинья Диас – в Барселоне. Каталонцы представили новичка
ОФИЦИАЛЬНО. Рафинья Диас – в Барселоне. Каталонцы представили новичка

Игрок дал пресс-конференцию и был представлен болельщикам на стадионе

3 тонни палива передано для українців за підтримки Favbet Foundation
Другие виды | 16 июля 2022, 09:24 0
3 тонни палива передано для українців за підтримки Favbet Foundation
3 тонни палива передано для українців за підтримки Favbet Foundation

Засновник Favbet Foundation передав 3 тонни палива для евакуації українців

Экс-тренер Кличко: «Думал, Ломаченко и Усик будут кричать, что патриоты»
Бокс | 15.07.2022, 19:36
Экс-тренер Кличко: «Думал, Ломаченко и Усик будут кричать, что патриоты»
Экс-тренер Кличко: «Думал, Ломаченко и Усик будут кричать, что патриоты»
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
Футбол | 16.07.2022, 08:00
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
Юрий БЕРЕЗА – об Игоре Йовичевиче: «П*д*р»
Футбол | 15.07.2022, 16:32
Юрий БЕРЕЗА – об Игоре Йовичевиче: «П*д*р»
Юрий БЕРЕЗА – об Игоре Йовичевиче: «П*д*р»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Антверпен – Динамо – 2:1. Феноменальный штрафной. Видео голов и обзор матча
Антверпен – Динамо – 2:1. Феноменальный штрафной. Видео голов и обзор матча
15.07.2022, 23:59
Футбол
Залужный ответил на спекуляции по поводу контрабанды западного оружия
Залужный ответил на спекуляции по поводу контрабанды западного оружия
14.07.2022, 18:11 1
Война
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
16.07.2022, 03:20 2
MMA
ОФИЦИАЛЬНО. Егор Ярмолюк подписал контракт с клубом АПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Егор Ярмолюк подписал контракт с клубом АПЛ
14.07.2022, 19:07 13
Футбол
Комедия: арбитр матча Динамо вместо пенальти дал финальный свисток
Комедия: арбитр матча Динамо вместо пенальти дал финальный свисток
15.07.2022, 23:17 2
Футбол
10 бразильских гениев Football Manager, так и не ставших звездами футбола
10 бразильских гениев Football Manager, так и не ставших звездами футбола
14.07.2022, 10:15 8
Футбол
ВИДЕО. Ракетный удар рашистов по Виннице: десятки погибших и раненых
ВИДЕО. Ракетный удар рашистов по Виннице: десятки погибших и раненых
14.07.2022, 14:00 1
Война
В Минобороны рассказали, почему не раскрывают потери украинской армии
В Минобороны рассказали, почему не раскрывают потери украинской армии
15.07.2022, 07:52 1
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем