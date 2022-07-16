Источник: Левандовски попрощался с игроками Баварии
В ближайшие 24 часа Роберт подпишет контракт с «Барселоной»
Форвард мюнхенской «Баварии» и национальной сборной Польши Роберт Левандовски попрощался со своими одноклубниками в преддверии перехода в каталонскую «Барселону».
Инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях сообщает, что поляк подпишет контракт с «сине-гранатовыми» в течение ближайших 24 часов.
Каталонская команда заплатит за форварда около 50 миллионов долларов и подпишет с ним контракт до июня 2025 года.
В минувшем сезоне Роберт за «Баварию» провел 46 поединков во всех турнирах и забил в них 50 мячей.
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