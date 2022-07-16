Источник: Левандовски попрощался с игроками Баварии

Форвард мюнхенской «Баварии» и национальной сборной Польши Роберт Левандовски попрощался со своими одноклубниками в преддверии перехода в каталонскую «Барселону».

Инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях сообщает, что поляк подпишет контракт с «сине-гранатовыми» в течение ближайших 24 часов.

Каталонская команда заплатит за форварда около 50 миллионов долларов и подпишет с ним контракт до июня 2025 года.

В минувшем сезоне Роберт за «Баварию» провел 46 поединков во всех турнирах и забил в них 50 мячей.