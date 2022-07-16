Арсенал и Ман Сити устно согласовали трансфер Зинченко за 30 млн фунтов

Лондонский «Арсенал» и «Манчестер Сити» устно согласовали трансфер футболиста сборной Украины Александра Зинченко.

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Известный инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что «канониры» заплатят за 25-летнего украинца 30 миллионов фунтов.

Также Романо назвал недостоверной информацию другого инсайдера Николо Скиры о том, что Зинченко согласовал личный контракт с «Арсеналом». Якобы Александр все еще продолжает обсуждать с лондонцами зарплату и срок действия договора.

В минувшем сезоне Зинченко провел за «Манчестер Сити» 28 матчей и сделал 5 ассистов, если учитывать все турниры. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.