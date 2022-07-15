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  4. Владимир ЕЗЕРСКИЙ: «У Ярмолюка есть потенциал вырасти в сильного игрока»
Украина. Премьер лига
15 июля 2022, 15:54 | Обновлено 15 июля 2022, 15:58
215
0

Владимир ЕЗЕРСКИЙ: «У Ярмолюка есть потенциал вырасти в сильного игрока»

Наставник сборной Украины U-19 – о переходе Егора Ярмолюка в «Брентфорд»

15 июля 2022, 15:54 | Обновлено 15 июля 2022, 15:58
215
0
Владимир ЕЗЕРСКИЙ: «У Ярмолюка есть потенциал вырасти в сильного игрока»
ФК Брентфорд. Егор Ярмолюк

18-летний хавбек Егор Ярмолюк, перешедший из «Днепра-1» в «Брентфорд», был одним из лидеров сборной Украины U-19, которая в элит-раунде набрала 7 очков, но уступила путевку на чемпионат Европы Сербии по дополнительному показателю - количеству желтых карточек.

Владимир Езерский выделил сильные качества Ярмолюка.

«У него есть определенные качества: может действовать не на одной позиции, имеет хорошую школу, хорошо работает с мячом на скорости, не боится играть один в один, ищет мяч, умело играет на оборону, физически уже готов. То, что он работал с первой командой «Днепр-1», дает свои плюсы. Ярмолюк готов ко взрослому футболу. У Егора есть потенциал вырасти у сильного игрока».

– В 18 лет в АПЛ – не рано?
– Это тот период, когда нужно не передерживать игроков. Есть возможность адаптироваться. На этом этапе отлично, что к игрокам проявляют интерес. УПЛ утратит свою яркость, но это плюс для сборной. Это поможет увеличить конкуренцию в национальной команде.

В начале апреля Ярмолюк сказал, что хочет уехать за границу. Он не тренировался два месяца. В таком состоянии ехать туда было бы не самое лучшее решение. Я договорился с Григорием Козловским, чтобы Егор тренировался во Львове. Затем в Днепре Александр Поклонский возобновил тренировочный процесс молодежной команды. В элитном раунде парень смог набрать форму и о себе заявить. Он ко мне прислушивался. Как видим, привлек внимание представителя АПЛ.

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Егор Ярмолюк Владимир Езерский
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Источник Футбол 24
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