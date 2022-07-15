CAS отклонил апелляции россии на отстранение от соревнований ФИФА и УЕФА
Футбольные санкции остаются в действии
Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции Российского футбольного союза на решение УЕФА и ФИФА об отстранении российских клубов и сборных от международных соревнований.
Также сообщается, что отклонены апелляции ЦСКА, московского «Динамо», «Зенита» и «Сочи», которые по итогам прошлого сезона могли рассчитывать на участие в еврокубках.
Напомним, ФИФА и УЕФА 28 февраля совместно вынесли решение отстранить сборные россии и российские клубы от международных соревнований под своей эгидой из-за полномасштабного военного вторжения московии в Украину.
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