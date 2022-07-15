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  4. CAS отклонил апелляции россии на отстранение от соревнований ФИФА и УЕФА
Россия
15 июля 2022, 15:00 | Обновлено 15 июля 2022, 15:05
558
4

CAS отклонил апелляции россии на отстранение от соревнований ФИФА и УЕФА

Футбольные санкции остаются в действии

15 июля 2022, 15:00 | Обновлено 15 июля 2022, 15:05
558
4
CAS отклонил апелляции россии на отстранение от соревнований ФИФА и УЕФА
Getty Images/Global Images Ukraine

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции Российского футбольного союза на решение УЕФА и ФИФА об отстранении российских клубов и сборных от международных соревнований.

Также сообщается, что отклонены апелляции ЦСКА, московского «Динамо», «Зенита» и «Сочи», которые по итогам прошлого сезона могли рассчитывать на участие в еврокубках.

Напомним, ФИФА и УЕФА 28 февраля совместно вынесли решение отстранить сборные россии и российские клубы от международных соревнований под своей эгидой из-за полномасштабного военного вторжения московии в Украину.

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Источник Официальный сайт CAS
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Комментарии 4
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Октавий Фландрийский
Это тот случай, когда деньги Газпрома бессильны... У них на полном серьезе рассматривается вопрос о проведении альтернативного ЧМ, с привлечением всех, кого только можно
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0
Letifer
Отстранить пожизненно, пускай с севрокорейцами и днровцами в футбол играют
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0
K 12
Sosnuli
Ответить
0
Spectra
Ничего! Подадут ещё апелляция, но какой в этом смысле?
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0
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