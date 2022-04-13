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Нельзя помиловать. Суд в Лозанне пояснил, почему отклонил апелляцию россии

В ФИФА отстранили сборную россии от участия в международных соревнованиях

  • 13.04.2022 05:25
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Нельзя помиловать. Суд в Лозанне пояснил, почему отклонил апелляцию россии
© CAS

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) отклонил апелляцию российского футбольного союза (РФС) по поводу дисквалификации сборных России из всех турниров ФИФА, включая квалификацию чемпионата мира 2022.

Одной из причин такого решение стало то, что против россии отказались играть все страны, участвующие в плей-офф: Польша, Швеция и Чехии.

В заявлении СAS сказано: «Если бы сборную россии допустили к участию в стыковых матчах, ее соперникам бы присудили технические поражения, так как поединки бы не состоялись. Тогда целостность соревнований ФИФА была бы серьезно подорвана».

Также суд поддержал ФИФА и УЕФА в их позиции по матчам на нейтральных полях. Футбольные чиновники говорили, что нет никаких гарантий, что какая-либо страна согласится принять стыковые матчи с участием россии.

Из текста CAS: «Большое количество европейских стран поддержали решение об отстранении команд, представляющих россию, так что маловероятно, что эти страны будут принимать игры с участием сборной этой страны».

В CAS также отметили: «В свете мирового возмущения и осуждения, вызванных событиями, которые сейчас разворачиваются в Украине, никто не сможет гарантировать безопасность игрокам и тренерам сборной рф».

Ранее российская сборная была отстранена ФИФА от участия во всех международных соревнованиях из-за агрессивной войны рф в Украине.

Источник — Спортивный арбитражный суд

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