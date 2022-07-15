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  4. Сергей ПАЛКИН: «Очень надеемся на поддержку болельщиков Шахтера и Легии»
Украина. Премьер лига
15 июля 2022, 16:51 | Обновлено 15 июля 2022, 16:59
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0

Сергей ПАЛКИН: «Очень надеемся на поддержку болельщиков Шахтера и Легии»

Гендиректор «горняков» – о решении играть матчи Лиги чемпионов в Варшаве

15 июля 2022, 16:51 | Обновлено 15 июля 2022, 16:59
91
0
Сергей ПАЛКИН: «Очень надеемся на поддержку болельщиков Шахтера и Легии»
ФК Шахтер Донецк. Сергей Палкин

Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин прокомментировал решение клуба играть матчи Лиги чемпионов в Варшаве.

«Шахтер», к нашему огромному сожалению, пока не может проводить домашние матчи еврокубков в Украине, поэтому было принято решение сыграть поединки группового турнира Лиги чемпионов в Варшаве. Хочу поблагодарить руководство «Легии» за то, что клуб пошел нам на встречу и предоставил свой стадион.

Мы очень надеемся на поддержку болельщиков «Шахтера» и «Легии», поляков и украинцев, проживающих сейчас в Варшаве и других городах. Верим, что прекрасные условия, обеспеченные «Легией», и невероятная атмосфера, которую создадут на стадионе болельщики, помогут «Шахтеру» успешно выступить в этом розыгрыше Лиги чемпионов», - сказал Палкин.

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Сергей Палкин Шахтер Донецк Лига чемпионов Легия Варшава
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Источник ФК Шахтер Донецк
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