ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Ярмолюка подписал бывшего вратаря Лацио

Английский «Брентфорд» объявил о подписании контракта с вратарем сборной Албании Томасом Стракошей.

27-летний голкипер поставил подпись под соглашением, рассчитанным на четыре года.

Последним клубом Стракоши был итальянский «Лацио». 30 июня Томас стал свободным агентом в связи с окончанием срока контракта с римлянами.

Напомним, накануне «Брентфорд» купил у «Днепра-1» 18-летнего украинского хавбека Егора Ярмолюка.