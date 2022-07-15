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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Ярмолюка подписал бывшего вратаря Лацио
Англия
15 июля 2022, 03:45 | Обновлено 15 июля 2022, 03:48
88
0

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Ярмолюка подписал бывшего вратаря Лацио

Томас Стракоша стал игроком «Брентфорда»

15 июля 2022, 03:45 | Обновлено 15 июля 2022, 03:48
88
0
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Ярмолюка подписал бывшего вратаря Лацио
ФК Брентфорд. Томас Стракоша

Английский «Брентфорд» объявил о подписании контракта с вратарем сборной Албании Томасом Стракошей.

27-летний голкипер поставил подпись под соглашением, рассчитанным на четыре года.

Последним клубом Стракоши был итальянский «Лацио». 30 июня Томас стал свободным агентом в связи с окончанием срока контракта с римлянами.

Напомним, накануне «Брентфорд» купил у «Днепра-1» 18-летнего украинского хавбека Егора Ярмолюка.

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Томас Стракоша Брентфорд Егор Ярмолюк Лацио трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A
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Источник ФК Брентфорд
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