Англия15 июля 2022, 03:45 | Обновлено 15 июля 2022, 03:48
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ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Ярмолюка подписал бывшего вратаря Лацио
Томас Стракоша стал игроком «Брентфорда»
15 июля 2022, 03:45 | Обновлено 15 июля 2022, 03:48
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Английский «Брентфорд» объявил о подписании контракта с вратарем сборной Албании Томасом Стракошей.
27-летний голкипер поставил подпись под соглашением, рассчитанным на четыре года.
Последним клубом Стракоши был итальянский «Лацио». 30 июня Томас стал свободным агентом в связи с окончанием срока контракта с римлянами.
Напомним, накануне «Брентфорд» купил у «Днепра-1» 18-летнего украинского хавбека Егора Ярмолюка.
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