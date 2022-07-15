Молодежные турниры15 июля 2022, 02:20 | Обновлено 15 июля 2022, 02:46
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Динамо U-19 – Штурм – 2:3. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского матча
15 июля 2022, 02:20 | Обновлено 15 июля 2022, 02:46
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Киевское «Динамо» U-19 в контрольном матче проиграло аматорскому клубу «Штурм» из Иванкова со счетом 2:3.
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