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15 июля 2022, 02:20 | Обновлено 15 июля 2022, 02:46
14
0

Динамо U-19 – Штурм – 2:3. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча

15 июля 2022, 02:20 | Обновлено 15 июля 2022, 02:46
14
0
Динамо U-19 – Штурм – 2:3. Видео голов и обзор матча
ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» U-19 в контрольном матче проиграло аматорскому клубу «Штурм» из Иванкова со счетом 2:3.

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Источник Sport.ua
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