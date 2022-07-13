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13 июля 2022, 13:46 |
534
1

Динамо U-19 проиграло в спарринге аматорам

Команда Игоря Костюка проиграло «Штурму»

13 июля 2022, 13:46 |
534
1
Динамо U-19 проиграло в спарринге аматорам

«Динамо» Киев U-19 провел товарищеский матч с аматорским клубом «Штурм» из Иванкова (Киевская область). Команда Игоря Костюка потерпела поражение со счетом 2:3.

«Динамо» U19 – «Штурм» (Иванков) – 2:3
Голы: Царенко (50, 70) – Помазан (20), Бондаренко (75, 78)

Состав «Динамо»: Авраменко – Гусев, Сизонюк, Балаба, Бенедюк – Саленко, Василец, Царенко, Маткевич, Килевой – Горбач.

На замену выходили: Погорелый, Филатов, Белоконь, Малыш, Грохольский, Янчишин, Кремчанин, День.

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Игорь Костюк Динамо Киев U-19 товарищеские матчи Штурм Иванков
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Источник Sport.ua
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