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Украина. Премьер лига
13 июля 2022, 09:19 | Обновлено 13 июля 2022, 09:26
143
0

Динамо U-19 – Штурм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию товарищеского матча

13 июля 2022, 09:19 | Обновлено 13 июля 2022, 09:26
143
0
Динамо U-19 – Штурм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Динамо Киев U-19

В среду, 13 июля, состоится товарищеский матч между киевским «Динамо» U-19 и аматорским клубом «Штурм» из Иванкова. Стартовый свисток прозвучит в 11:00 по Киеву.

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смотреть онлайн товарищеские матчи Динамо Киев U-19 Штурм Иванков
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Источник Sport.ua
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