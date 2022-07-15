Италия15 июля 2022, 02:02 | Обновлено 15 июля 2022, 02:12
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Фабрегас перейдет в клуб Серии Б
Испанский хавбек договорился о контракте с клубом «Комо»
15 июля 2022, 02:02 | Обновлено 15 июля 2022, 02:12
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Бывший полузащитник сборной Испании Сеск Фабрегас продолжит карьеру в итальянской Серии Б.
35-летний хавбек, находящийся в статусе свободного агента по истечении срока действия контракта с «Монако», договорился с клубом «Комо».
Соглашение будет рассчитано на 2 года – до июня 2024 года. Сторонам осталось согласовать незначительные детали.
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Комментарии 2
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не верю.
Що, вже так все погано в Сеска з формою, що він не може грати в Лізі 1? Дійсно, мало віриться.
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