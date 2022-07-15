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  4. Фабрегас перейдет в клуб Серии Б
Италия
15 июля 2022, 02:02 | Обновлено 15 июля 2022, 02:12
91
2

Фабрегас перейдет в клуб Серии Б

Испанский хавбек договорился о контракте с клубом «Комо»

15 июля 2022, 02:02 | Обновлено 15 июля 2022, 02:12
91
2
Фабрегас перейдет в клуб Серии Б
Getty Images/Global Images Ukraine. Сеск Фабрегас

Бывший полузащитник сборной Испании Сеск Фабрегас продолжит карьеру в итальянской Серии Б.

35-летний хавбек, находящийся в статусе свободного агента по истечении срока действия контракта с «Монако», договорился с клубом «Комо».

Соглашение будет рассчитано на 2 года – до июня 2024 года. Сторонам осталось согласовать незначительные детали.

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Источник Сайт Джанлуки Ди Марцио
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Комментарии 2
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Remark
не верю.
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+1
Віталій Ткачук
Що, вже так все погано в Сеска з формою, що він не може грати в Лізі 1? Дійсно, мало віриться. 
Ответить
0
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