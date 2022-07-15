Фабрегас перейдет в клуб Серии Б

Бывший полузащитник сборной Испании Сеск Фабрегас продолжит карьеру в итальянской Серии Б.

35-летний хавбек, находящийся в статусе свободного агента по истечении срока действия контракта с «Монако», договорился с клубом «Комо».

Соглашение будет рассчитано на 2 года – до июня 2024 года. Сторонам осталось согласовать незначительные детали.