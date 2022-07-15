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  4. Результаты Q1 Лиги конференций. Рига с тремя украинцами вышла во 2-й раунд
Лига конференций
15 июля 2022, 00:30 | Обновлено 15 июля 2022, 01:10
212
0

Результаты Q1 Лиги конференций. Рига с тремя украинцами вышла во 2-й раунд

14 июля состоялись ответные матчи 1-го раунда отбора в третьем еврокубке

15 июля 2022, 00:30 | Обновлено 15 июля 2022, 01:10
212
0
Результаты Q1 Лиги конференций. Рига с тремя украинцами вышла во 2-й раунд
ФК Рига

14 июля состоялись ответные матчи 1-го раунда квалификации Лиги конференций. Ниже приведены результаты всех игр.

«Рига» из Латвии во второй раз победила ирландский «Дерри Сити» с тем же счетом 2:0. Оба гола забил Габриэл Рамос (33, 76 мин).

За победителей сыграли три украинских легионера. Юрий Вакулко и Александр Филиппов вышли в основе хозяев поля, а Владлен Юрченко появился на поле сразу после перерыва, заменив Филиппова.

Полтавская «Ворскла» стартует с раунда Q2 матчами против шведского клуба АИК. Обе игры состоятся в Стокгольме 21 и 28 июля. «Рига» сыграет против словацкого клуба «Ружомберок».

Лига конференций 2022/23

Квалификация Q1. Ответные матчи. 12–14 июля

Пары 2-го раунда квалификации Q2

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Источник Sport.ua
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