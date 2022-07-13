В четверг, 14 июля, в Риге на стадионе «Сконто» состоится ответный матч первого раунда квалификации Лиги конференций УЕФА по футболу, в котором сыграют латвийская «Рига» и ирландский «Дерри Сити». Стартовый свисток словацкого рефери Яна Махалека из Славкова прозвучит в 20:00 по киевскому времени.

Рига



История латвийского футбольного клуба началась сравнительно недавно — в 2015 году, когда путем слияния двух команд из местной Второй лиги, «Карамбы» и «Динамо» Рига, удалось создать коллектив, который уже спустя три года своего существования станет чемпионом страны. Примечательно, что ровно половина попыток участия в «элитном» дивизионе Латвии завершались для «Риги» «золотыми» медалями, однако по итогам последнего сезона ей удалось обеспечить лишь итоговую четвертую строчку с последующим участием на раннем этапе квалификации к третьему по рангу еврокубку.

Очевидно, что говорить о некой избалованности команды международным опытом в таком контексте не имеет смысла. «Рига» в прошлом сезоне попыталась пробиться в первый в истории групповой этап Лиги конференций, но остановилась в шаге от заветной цели. Ошибки образца игры против очень скромного гибралтарского «Линкольн Ред Импс» за этот год должны были быть исправлены, поэтому коллектив Сандро Перковича с украинцами Владленом Юрченко, Александром Филипповым и Юрием Вакулко в составе вновь попытаются штурмовать рубеж группового раунда.

Дерри Сити



История скромного по европейским меркам коллектива под названием «Дерри Сити» выглядит куда более емкой, так как данный коллектив был основан почти 100 лет назад, в 1928 году. Однако один лишь факт его географической принадлежности к Северной Ирландии, при условии выступления в чемпионате Ирландии, заставляет обратить внимание на этот с виду неприметный клуб. Что тут говорить, если еще с конца 1960-х годов город Лондондерри и именно этот коллектив стали эпицентром волны беспорядков на политической и религиозной почве.

К счастью, проведению первого матча в данной паре никакие сторонние факторы, несмотря на накалившуюся в последнее время обстановку в регионе, не помешали. Однако домашней команде от того легче точно не стало. У «Риги» не было преимущества в кондициях над соперниками, так как их чемпионат также продолжает свой розыгрыш в эти дни, однако именно латвийский коллектив обеспечил себе перевес в два мяча перед ответной игрой (2:0). А «кондитеры» тем временем даже не успели сыграть встречу на внутренней арене во время недельной паузы, в отличии от соперников, уступившим «Валмиере» в Кубке Латвии (0:2).

Ориентировочные составы



«Рига»: Пуринс – Музинга, Юрковскис, Берквист, Мусах – Кендыш, Петцос – Камешс, Рамос, Туту – Сойсало.

«Дерри Сити»: Махер – Ш. Макэлени, Макджаннетт, Томсон – Колл, Патчинг, П. Макэлени, Портер – Смит, Акинтюнд, Лафферти.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что в предстоящей игре хозяева довершат начатое. Нашей ставкой будет позиция – Фора Рига (-1) с коэффициентом 2.55 по линии Parimatch.

14 июля, четверг