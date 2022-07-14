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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус подписал защитника Дженоа
Италия
14 июля 2022, 14:59 |
583
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус подписал защитника Дженоа

Андреа Камбьязо переходит в туринский клуб

14 июля 2022, 14:59 |
583
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус подписал защитника Дженоа
ФК Ювентус

«Ювентус» официально сообщил о трансфере флангового защитника «Дженоа» Андреа Камбьязо. С 22-летним итальянцем подписан 5-летний контракт.

«Дженоа» получила за своего игрока 3 миллиона евро и права на игрока «Ювентуса» Раду Дрегушина. После перехода в «Ювентус» Камбьязо, скорее всего, отправится в аренду в «Болонью».

В прошлом сезоне на счету Камбьязо 1 гол и 4 ассиста в 25 матчах Серии А за «Дженоа». По итогам сезон клуб вылетел в Серию В.

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Андреа Камбьязо Ювентус Дженоа трансферы трансферы Серии A
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Источник ФК Ювентус
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