ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус подписал защитника Дженоа

«Ювентус» официально сообщил о трансфере флангового защитника «Дженоа» Андреа Камбьязо. С 22-летним итальянцем подписан 5-летний контракт.

«Дженоа» получила за своего игрока 3 миллиона евро и права на игрока «Ювентуса» Раду Дрегушина. После перехода в «Ювентус» Камбьязо, скорее всего, отправится в аренду в «Болонью».

В прошлом сезоне на счету Камбьязо 1 гол и 4 ассиста в 25 матчах Серии А за «Дженоа». По итогам сезон клуб вылетел в Серию В.