Италия14 июля 2022, 14:59 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус подписал защитника Дженоа
Андреа Камбьязо переходит в туринский клуб
14 июля 2022, 14:59 |
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«Ювентус» официально сообщил о трансфере флангового защитника «Дженоа» Андреа Камбьязо. С 22-летним итальянцем подписан 5-летний контракт.
«Дженоа» получила за своего игрока 3 миллиона евро и права на игрока «Ювентуса» Раду Дрегушина. После перехода в «Ювентус» Камбьязо, скорее всего, отправится в аренду в «Болонью».
В прошлом сезоне на счету Камбьязо 1 гол и 4 ассиста в 25 матчах Серии А за «Дженоа». По итогам сезон клуб вылетел в Серию В.
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