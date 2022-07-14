Англия14 июля 2022, 13:57 |
273
0
Мата может вернуться в Испанию
У хавбека три предложения на руках
14 июля 2022, 13:57 |
273
0
Хуан Мата сейчас находится в статусе свободного агента – его контракт с «Манчестер Юнайтед» истек в конце июня. 34-летний испанский хавбек занят поисками новой команды.
По информации журналиста Экрема Конура, на руках у Маты есть три предложения. Два из Испании («Севилья» и «Бетис») и одно из АПЛ – от «Лидса».
Мата выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2014 года. В прошлом сезоне на его счету 20 матчей во всех турнирах.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 14 июля 2022, 12:50 3
Защитник провел на поле всего 20 минут
Футбол | 14 июля 2022, 13:02 0
Вингер останется в клубе еще на два года
Футбол | 14.07.2022, 07:00
Футбол | 14.07.2022, 06:23
Футбол | 13.07.2022, 18:30
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
13.07.2022, 18:45 7
13.07.2022, 08:43 6
12.07.2022, 14:44
Футбол
13.07.2022, 15:48 2
12.07.2022, 11:55 4
13.07.2022, 10:26 46
12.07.2022, 09:54