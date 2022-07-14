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  4. Мата может вернуться в Испанию
Англия
14 июля 2022, 13:57 |
273
0

Мата может вернуться в Испанию

У хавбека три предложения на руках

14 июля 2022, 13:57 |
273
0
Мата может вернуться в Испанию
Getty Images/Global Images Ukraine

Хуан Мата сейчас находится в статусе свободного агента – его контракт с «Манчестер Юнайтед» истек в конце июня. 34-летний испанский хавбек занят поисками новой команды.

По информации журналиста Экрема Конура, на руках у Маты есть три предложения. Два из Испании («Севилья» и «Бетис») и одно из АПЛ – от «Лидса».

Мата выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2014 года. В прошлом сезоне на его счету 20 матчей во всех турнирах.

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Хуан Мата Севилья Бетис Лидс
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