Мата может вернуться в Испанию

Хуан Мата сейчас находится в статусе свободного агента – его контракт с «Манчестер Юнайтед» истек в конце июня. 34-летний испанский хавбек занят поисками новой команды.

По информации журналиста Экрема Конура, на руках у Маты есть три предложения. Два из Испании («Севилья» и «Бетис») и одно из АПЛ – от «Лидса».

Мата выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2014 года. В прошлом сезоне на его счету 20 матчей во всех турнирах.